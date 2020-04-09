強化無症狀者管理！　陸國務院：限2小時內網路通報

▲武漢解除封城，有專家擔憂若有未被發現的無症狀感染者，因此可進行人員流動，將增加疫情風險。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

隨武漢市解封後，新冠肺炎無症狀感染者流動，以及境外病例輸入，成為中國大陸疫情復燃的潛在風險。為此，大陸國務院聯防聯控機制8日發布《新冠病毒無症狀感染者管理規範》，明定15條通知加強管理，規定醫療機構要在發現的2小時內網路通報，24小時內完成個案調查。

據衛健委9日通報數據，截至4月8日0到24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者56例，其中境外輸入無症狀感染者28例；當日轉為確診病例15例（境外輸入15例）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1104例（境外輸入364例）。另亦有大陸專家坦言，整體無症狀患者實際數量，可能在1到2萬人之間。

▲大陸乃至全球新冠肺炎疫情持續嚴峻。（圖／路透社）

按照國務院最新發布的15項管理規範，首先定義新冠病毒無症狀感染者，為無相關臨床表現，如發熱、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵，但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測呈陽性者。

通知指出，無症狀感染者有兩種情形：一是經14天的隔離醫學觀察，均無任何可自我感知，或可臨床識別的症狀與體徵；二是處於潛伏期的「無症狀感染」狀態。上述情況，「具有傳染性，存在著傳播風險。」

因此國務院要求，加強對無症狀感染者的監測和發現，包括對密切接觸者、聚集性疫情調查過程、傳染源追蹤過程的暴露人員、境外風險性人員等的主動檢測，並規範無症狀感染者的報告程序、強化訊息公開、加強管理如集中醫學觀察，連續兩次核酸檢測等，「對無症狀感染者的密切接觸者，應當集中醫學觀察14天。」

通知強調，各級各類醫療衛生機構發現無症狀感染者，應當於2小時內進行網絡上直報。縣級疾控機構接到發現無症狀感染者報告後，24小時內完成個案調查，並即時進行密切接觸者登記，將個案調查表或調查報告，即時通過傳染病報告訊息管理系統進行上報。

國務院表示，無症狀感染者具有傳播隱匿性、症狀主觀性、發現局限性等特點，國家支持展開相關醫學研究，並要有針對性加大篩查力度，將檢測範圍擴大至已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者，擴大科普宣傳、增強國際合作等。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以