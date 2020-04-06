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獨／病患有發燒！秒轉身衝穿防護衣　無症狀爆救護壓力鍋：1個月不敢回家　

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

近期隨著新冠疫情在台灣的確診數增加，第一線執行救護的消防隊員心情壓力簡直要爆鍋了！高雄市消防局成功分隊的分隊長黃琪雯就表示大家近期恐懼真的很大，只是不願意說出口，因為面對救護個案的未知性，之前還發生過救護員已經抵達個案的家門口，才知道個案發燒，立刻秒衝救護車穿隔離衣，而且就怕傳染給家人，所以連她自己已經有一個月沒回家了。

▲高雄市消防局外勤透露，目前出勤面對新冠肺炎的「無症狀」形成未知的壓力 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局透露，目前出勤隊員面對新冠肺炎的「無症狀」形成未知的壓力 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃琪雯透露，現在外勤同事的壓力真的很大，而壓力來源是「未知」，「這個病的問題也不見得是有病的時候會有症狀，就像是我一般的喉嚨痛，但是我到底是不是新冠患者，我覺得恐懼是來自於這個，如果說它的症狀很明確，如果它是大家就不會害怕」；她舉例像是發燒，現在就沒有辦法排除是否是新冠肺炎感染者，所以這個時間點的壓力會是比過去要之前高，而防護配備也會乖乖穿好，甚至之前還有集資購賣「更高等級」的防護眼鏡，就是為了要保護自己。

▲高雄市消防局外勤透露，目前出勤面對新冠肺炎的「無症狀」形成未知的壓力 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局公發的防護面罩與護目鏡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局外勤透露，目前出勤面對新冠肺炎的「無症狀」形成未知的壓力 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局外勤隊員自行團購的防護目鏡 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃琪雯表示，日前成功分隊的隊員在一次出勤過程當中，原本只是單純要送一名老人前往醫院，而在救護個案的家門口前，還差一步才聽到家人告知患者在發燒，而他的外籍看護才剛回國，這時候2名隊員立刻轉身往救護車狂奔，拿出救護車上的防護衣穿好，勤務結束之後，回到隊上還不敢進來，在分隊門口打電話通知分隊長下來，請他們協助進行全身消毒。

另外高雄市消防局勤指中心主任黃楓森也說，現在救護員已經壓力很大，但是還得面臨被「投訴」，因為被個案家屬認為「被貼標籤」，就是眼光會不一樣，因為救護員若是穿戴防護衣來執勤，抵達個案家裡，會被左右鄰居以「不一樣」的眼光來看待：「大家會覺得這一家有疑似個案。」

▲高雄市消防局外勤透露，目前出勤面對新冠肺炎的「無症狀」形成未知的壓力 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局救護車上都配備有防護衣，供外勤同仁使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局外勤透露，目前出勤面對新冠肺炎的「無症狀」形成未知的壓力 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局外勤透露，目前出勤面對新冠肺炎的「無症狀」形成未知的壓力 。（圖／記者吳奕靖攝）

而且近期消防員為了這種「無症狀」的未知壓力，讓他們也很害怕避免回家，就怕不小心會感染給家人，黃琪雯說，自己已經一個月沒有回家，因為家裡面有外婆，怕老人家的抵抗力不好，也有同事家中有「免疫系統」問題、嬰幼兒的家人，也是減少回去的次數。

為了減低外勤隊員的救護壓力，高雄市消防局勤指中心專員郭士銘表示，現在已經免除失去生命跡象的患者必須要協助插管，另外勤指中心的執勤員也會詢問報案人，請他們提供相關的身份證資料，同步核對是否有出國史，第一時間通知出勤隊員做好安全防護工作。

▲高雄市消防局外勤透露，目前出勤面對新冠肺炎的「無症狀」形成未知的壓力 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局勤指中心會先協助詢問是否有出國史 。（圖／記者吳奕靖攝）

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