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點名蓬佩奧、納瓦羅是哼哈二將　新華社：疫鬧把戲令人不齒

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▲▼國務卿蓬佩奧出席AIPAC會議。（圖／路透）

▲新華社點名美國國務卿蓬佩奧是疫鬧哼哈二將。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）緊咬新冠病毒起源於武漢實驗室，對此，大陸官媒《新華社》4日發表社論，點名蓬佩奧跟川普貿易顧問納瓦羅是「疫鬧哼哈二將」，加上前白宮首席策略長班農近日的言談，「中國責任論」的背後有三大目的，包含為防控不力找代罪羔羊、提振選情以及散布戰略焦慮。

新華社4日以《看清美國疫鬧的真面目》為題發表評論，文章指出，自新冠疫情在美國暴發後，防控不力、應對失措的美國政客及其跟班開始了從污名化中國到甩鍋給中國，再到炒作天價賠償的疫鬧把戲，令人不齒。

評論點名國務卿蓬佩奧和白宮貿易顧問納瓦羅是美國疫鬧的哼哈二將，而在其驚人之言後，前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）近日也不甘寂寞，四處兜售「中國實驗室製造病毒」、「中國責任論」、「中國賠償論」之類的陳詞濫調，有把疫鬧進行到底的架勢。

文章指出，隨著美國疫情日益加重，以蓬佩奧、納瓦羅、班農為代表的一批人坐不住，紛紛走上前台，四處兜售上述謬論，並以天價賠償為民粹誘餌，蒙蔽美國民眾。從本質上看，他們的疫鬧行為有三大目的：一是為防控不力找代罪羔羊，二是提振選情，三是散布戰略焦慮。

▲▼美國總統川普在林肯紀念堂接受福斯新聞專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲新華社認為疫情讓美國總統川普連任之路出現挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

文章提到，美國確診病例超過110萬，佔全球三分之一左右，病亡數超過6萬。面對疫情，「班農們」必須想方設法幫白宮甩鍋。不過。已有美國媒體指出，把疫情歸咎於中國是「不顧一切轉移人們對總統的注意力」，靠污蔑中國造假、不透明來掩蓋自身的失誤。

此外，今年是美國的選舉年，隨著美股接連熔斷，牛市不再，川普的「經濟牌」失色，只好靠打「中國牌」提振選情。《華爾街日報》網站指出，川普實現連任最有可能採取的辦法是反華，「這或許是其唯一機會。

文章強調，固守零和思維的「班農們」一貫把中國視為戰略對手，對中國的戰略焦慮並非今日才有，隨著中國控制住疫情，復工復產漸回正軌，讓班農們為此焦慮不安，唯恐美國的全球影響力受損。美國政客又撿起現成的招術—打壓中國，可謂「還是熟悉的配方，還是熟悉的味道」。

▲▼央視連續3日點名批評蓬佩奧喪失做人底線。（圖／翻攝自央視）

▲除新華社外，央視也抨擊蓬佩奧喪失做人底線。（圖／翻攝央視）

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