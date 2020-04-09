自小客車開到草埔森永隧道「沒油」　枋警冒雨購油助脫困

▲屏東縣枋寮分局草埔交通小隊小隊長楊文榮、警員張嘉芳協助黃姓駕駛加油，讓他順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台南市黃姓市民日前駕車返家途中，行經台9線草埔森永隧道，車子突然故障而無法行駛，經草埔森永隧道之安朔交控中心派遣拖吊小組將其車子移置至最近的草埔派出所旁放置，警方看到主動前往了解，發現他可能車子沒油而無法發動，請求警方協助幫忙，警方協助加油後，讓他順利返家。

枋寮分局草埔交通小隊小隊長楊文榮、警員張嘉芳日前於正要值勤巡邏勤務時，發現草埔森永隧道的交控中心派遣的拖吊車正移置一輛拋錨車到草埔派出所旁放置，主動前往了解。

由於當時天正下著大雨，黃姓駕駛心急如焚，無法順利返家，看到警方前來，立即求助；黃姓駕駛說，由於車子的油表故障，導致不知道油箱狀況而疏於上車先確認油料。

警方得知，載他去加油站購買汽油，車子經加油後，果然順利發動行駛。由於枋寮分局草埔派出所位在台9線草埔隧道附近與台東交界處，地處偏遠而加油不易，民眾因一時疏忽而沒注意車子油錶故障，警方協助他排除困難，讓他非常感激。

分局長黃國源得知員警主動熱心為民服務神表達肯定，並呼籲遊客，行車前應檢視車輛狀況、補充油料、水箱水及檢查輪胎胎紋狀況，更應時時注意車子儀表有無正常運作，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

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