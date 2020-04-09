高樹「阿九鳳梨農場 」　新住民阮氏政「女超人」撐起一片天

▲越南嫁到屏東縣高樹鄉的阮氏政，成為鳳梨女超人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

20年前從越南遠嫁屏東縣高樹鄉的阮氏政，因老公車禍受傷無法工作，她獨力撐起管理鳳梨田工作，從完全不懂鳳梨的她，現在幾乎是鳳梨女超人，除了種鳳梨也會調製鳳梨茶及烘焙鳳梨乾，從人生地不熟的環境下，現在是家中主要經濟支柱。

阮氏政越南老家也是從事農業，她說，家鄉以種水稻及椰子較多，但她住的地方沒人種鳳梨，而當地吃的鳳梨沒台灣的好吃，直到嫁來台灣，才知道丈夫家種了4公頃多的鳳梨，她也跟著學。

她指出，老公第一次教她施肥，沒經驗的她不是施肥過重，不然就是放太少肥，第一次長出來的鳳梨參差不齊。經幾次學習，現在從種苗、施肥、摧花、採果都不用假手他人，就這樣一種將近20年，目前全部4公頃多，共有5個區塊，有些是自有，有些是租來的，因鳳梨生長期要1.5個月，3月份產期開始，結束後也種幾分地的芋頭及檸檬，她也學習使用光合菌，長出來的鳳梨更加甜美，連鳳梨心都是脆的。

她表示，因在家中排行第九，所以農場取名為「阿九農場」，除了銷售新鮮鳳梨，也會調製鳳梨茶及製作鳳梨乾，在市場銷售很搶手。而鳳梨摧花結小果後就賣給商販，價格上還算穩定，剛開始兩夫妻會一起工作，但老公車禍受傷後，所有工作都落在她身上，也學得更加自強獨立，唸高中的孩子假日也會來幫忙。

她指出，為讓遊客體驗採鳳梨的樂趣，她打算假日開放遊客下田採收。而工作雖然辛苦，但這裏已經是自己的家，努力種鳳梨，賣出好價錢，照顧好家庭，是她生活的重心。