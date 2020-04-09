轟韓國瑜用「這2招」反制罷免！撒錢蓋公園讓高市綠議員氣到「炸魚」



▲民進黨議員拿出「氣炸鍋」炸著韓式魚柳條。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜在罷免案第二階段連署審核過關後，決定委託前高雄市新聞局長王淺秋和律師至高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，對罷韓團體祭反制。高雄市民進黨團指出，韓國瑜為了反罷免，近日不僅大規模調動人事，又準備在各區興建新的公園，打造有做事形象，拿出「氣炸鍋」炸著韓式魚柳條，象徵「韓國瑜耍詐、高雄人氣炸」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市民進黨團由議員高閔琳、簡煥宗、何權峰、李柏毅，9日召開「罷免成事實、市府進入看守」記者會。黨團指出，韓國瑜為了反制罷免，前一陣子才剛大動作調整戶政事務所的人事，現在又打算調動各局處共上百人的人事，是想透過調人事反罷免。另外，又傳出市府打算動用第二預備金，準備在每個區打造一個公園，宣傳有做事的形象，大撒幣也全為了反罷免。

▲民進黨議員召罷免已成事實，市府進入看守記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

鄭照新說，零星的人事調動是很正常，但經詢問並沒有調動百人的狀況，各局處首長聽到都是一頭霧水，他說：「所以這是不是過去在舊市府擔任幕僚的朋友們，有大量這樣子人事調度的經驗，就把自己的經驗直接揣測在現任韓市府，實際上我們沒有本事，也做不到這樣的事情。」

▲高雄市新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

根據《公務人員任用法》，各機關首長自罷免案宣告成立之日起至罷免，投票結果公告之日止，不得任用或遷調人員。因此鄭照新坦言確實在中選會擬於17日審議前有做人事調動。

至於在各個行政區蓋公園，鄭照新說是韓國瑜在走訪基層時，許多里長及鄉親反應希望不要有罐頭是公園，而是融合在地特色的公園，因此指示民政局來辦理，目前並沒有動用到第二預備金，而是民政局的墊付款。