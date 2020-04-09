若罷免成功韓國瑜再拚2024？　王淺秋給「解答」主持人回辛苦

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

前高雄市新聞局長王淺秋8日與律師葉慶元前往台北高等行政法院，遞狀聲請停止罷免高雄市長韓國瑜的投票。她在同日接受政論節目主持人採訪時被問到，萬一韓國瑜真的被罷免，是否有意參選2024大選，卻回答「現在他心裡只有一件事情，就是把高雄市政做好，其他未來的事情現在都暫時不考慮。」

▲韓國瑜選後相當低調，全力投入市政工作。（圖／記者洪正達攝）

王淺秋在8日播出的政論節目「T台政經話」中談到遞狀聲請停止罷免投票一事，現階段韓市長仍與市府團隊兢兢業業地做好市政工作，也對防疫工作非常謹慎，之所以會由她來遞狀聲請，是因為她在府外、沒有資源壓力，希望能夠透過法律程序，把不合理的部分突顯出來，畢竟選罷法第75條清楚規定，執政未滿一年不得罷免，但7143份的連署書通通都是在2019年12月25日以前簽名，有三千多份甚至是用蓋章的，完全不符合規定。

王淺秋接著表示，先前中選會認為罷免連署沒有問題，這就有一點行政機關球員兼裁判的問題，因為中選會主委是由政黨派任，會不會需要服務特定政黨仍有疑慮，「所以我們才會把這個議題送到高等行政法院，希望在停止執行的動作中，也能夠釐清法令真正的解釋。」

▲罷韓團體曾出面回應韓國瑜遞交停止執行聲請狀。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，主持人提問，萬一韓國瑜真的被罷免，很多人希望他重回國民黨爭取黨主席的職位，民間也有支持者喊話要他2024再來一次，他的下一步會怎麼走，是否真的有可能再度挺身角逐總統大位。王淺秋回答，「假設性的問題現在真的沒有辦法回答，現在他心裡只有一件事情，就是把高雄市政做好，其他未來的事情現在都暫時不考慮。」

主持人聽到「解答」，接連說了幾聲辛苦。至於面對一年多的罷免聲浪，韓國瑜的心情有沒有受到影響，王淺秋表示，罷韓團體的行動一直沒有停過，從來沒有說過高雄哪裡好，讓市府團隊很難做事，不過韓市長的心情並未受到影響，依舊很盡心盡力在做自己分內的工作。