擔憂申請「藝文紓困」被退件！鄭麗君：盡可能從寬認定

▲文化部長鄭麗君表示，「藝文紓困補助」審查會盡可能從寬認定。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

為協助藝文工作者度過疫情衝擊難關，文化部推動「藝文紓困補助」方案，今（9）日立委林奕華表示接到許多陳情，不少藝文工作者反應擔心申請會遭退件，加上很多工作邀約只是電話或口頭約定，後來演出取消或戲沒拍，也無法提出相關證明，能否成立專案辦公室來輔導相關人士申請？鄭麗君回應，其實有諮詢專線，目前也還沒有退件，會盡可能從寬認定。

文化部藝文紓困近來將從1.0升級至2.0，總預算從15億有望升級至52.2億，開放藝文相關事業、自然人申請，藝文自雇者也將在2.0方案中，納入勞動部自營業者補助專案。

請繼續往下閱讀...

▲立法委員林奕華表示接到許多藝文工作者陳情，擔心申請補助會因證明文件不足而被退件。（圖／記者李毓康攝）



不過今國民黨立委林奕華今在立法院質詢時表示，近期接到許多藝文工作者陳情，特別是自然人，都很擔心會被退件。她舉例，有些工作邀約一開始都只是電話或口頭約定，沒有文書約定，到後來因為疫情衝擊，戲不演了或不拍了，工作也沒了，卻無法提出證明，這些人都難以申請補助。

林奕華也建議文化部有無可能成立「藝文紓困諮詢專案辦公室」，因為這些藝文工作者不知道怎麼跟政府打交道，若有專人來輔導申請會更好。

文化部長鄭麗君回應，其實藝文紓困有諮詢專線，都有專人可供諮詢，目前也沒有退件，也會「盡可能從寬認定」，而事業也能夠幫助自然人一起提出，自然人的方案也會持續補助，藝文自雇者也會在第二波納入勞動部專案，對於委員的建議也會考慮。