膠筏暗夜魚槍打魚漁獲20公斤　海巡逮正著！函送裁處開罰

▲艦隊分署恆春海巡隊查獲漁民駕駛膠筏違規打魚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春漁民暗夜駕駛膠筏，利用魚槍打魚，海巡署艦隊分署恆春海巡隊獲報，駕駛巡防艇前往查緝，將漁民逮獲，查扣被魚槍射穿的漁獲，訊後依漁業法函送主管機關裁處。



▲▼魚槍射穿漁獲。

海巡署第八巡防區指揮部7日晚上8時許接獲民眾報案，指在屏東縣鵝鑾鼻觀景台外0.1浬(近岸約200公尺)處有膠筏疑似違規潛水打魚。指揮部立即指派海上3567巡防艇馳往查處及岸際由第六岸巡隊人員前往查看。

艦隊分署恆春海巡隊3567巡防艇於晚上8時21分抵達現場，發現有膠筏疑似違規打魚，經派員登檢查處，在膠筏上發現有一船員違法使用潛水裝備打魚，查獲有潛水裝備一組及氣瓶6支，其中漁獲鸚哥魚、倒吊魚、石斑魚及河豚等約20公斤，魚體皆有穿刺孔，違規事證明確，海巡人員除全程攝影蒐證依法函送裁處外，並對船長及船員告誡勿再以身試法。

恆春海巡隊表示：時值全國防堵「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情時刻，海巡署為維護國民健康、讓民眾安心生活為先，及避免海洋生態遭到破壞，確保海域漁業資源永續，呼籲漁民朋友出海作業切勿違法，民眾如發現違規或違法情事，請打報案服務電話「118」通報，海巡署將立即前往查處。

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