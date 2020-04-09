本土感染不明個案累積10例　「4案未結案」她連假感染

▲指揮中心陳時中持續在第一線調查確診案例感染來源。（圖／鏡週刊提供）

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新冠肺炎確診病例，國內目前累積379例。不過值得關注的是，昨增加的本土案例，又出現一例感染源不明，為北部30多歲女性（案379），前後加總，國內感染源不明個案已有10例。

根據統計，目前國內共有10例本土案例，都為不明感染源，其中包含案24、案27（死亡）、案34（死亡）、案100、案134、案156、案268、案322、案336以及昨（8日）的案379。前6案因為接觸者已無新增確診，加上時間超過疾病潛伏期，沒有繼續調查；目前持續調查中的則是後面4案。

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案379，為30多歲女性，4日發病昨（9日）確診，近期無出國史，也沒有在上班，平常活動以住家為主，偶爾出門購物，但礙於個人疾病等因素上無法詳細說明相關活動軌跡，目前仍在疫調中。不過根據《自由時報》報導，昨晚卻驚傳女子是北市知名酒店公關，甚至疑似有症狀仍上班。

案336，是50多歲女性為北部某高級社區保全，近期無出國史，3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，3月26日發燒就醫，3月30日因症狀持續回診，於4月2日確診。後續追查一名附近40多歲住戶（案347）也被感染，2人因團購曾接觸交談20分鐘，過程沒戴口罩。

案322，為20多歲台師大男學生，3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，3月29日至醫院就醫，並於3月30日由醫院採檢通報，在3月31日確診。男大生活動地點以宿舍、校園為主，加上平常交通工具是校車，作息較為單純，感染來源還在陸續匡列採檢釐清中。

案268，是北部工作室老闆，2月28日至3月18日持續出現咳嗽、喉嚨痛發燒等多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫採檢確診。男子潛伏期曾到訪金山老街，確診一天後轉重症，但無須插管，目前接觸者仍在疫調中。



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