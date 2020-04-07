他不爽「女友與男人貼身熱舞」　返家拿刀狂刺26洞…連割喉2次索命！

▲男子不滿女友跟他人共舞，氣到殘殺對方。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國蘇格蘭2019年6月發生一件殘忍的情侶謀殺案。一名23歲男子瑞索（Keith Rizzo）因不滿女友在酒吧裡與其他男人共舞，回到家之後兩人爆發口角，瑞索一氣之下竟拿刀狂刺女友至少26下，導致對方當場慘死，且案發後並未有悔意，更認為自己是遭到挑釁才會痛下殺手。

綜合外媒報導，羅索與女友娜歐蜜（Neomi Smith）在案發當晚到一間酒吧內狂歡，娜歐蜜幾杯酒下肚之後，開始跟其他男性朋友熱舞，看在羅索的眼裡盡是滿滿的醋意。兩人回到家後爆發激烈爭執，羅索認為女友跟其他人過度親密，觀念不合之下，他竟拿了刀往娜歐蜜身上猛刺26處、接著用鈍器狂毆。

娜歐蜜因為失血過多當場身亡，警方接獲報案逮捕羅索時，他卻冷漠的表示，自己是因為遭到娜歐蜜挑釁、無禮的對待，所以才會失手殺害對方。法官瑞伊女士（Lady Rae）表示，羅索對一個手無寸鐵的女子進行暴力、野蠻的傷害，甚至在酒吧兩人就已有爭執，羅索推倒一張桌子後，娜歐蜜氣得離開。

警方還原兩人拉扯現場，發現羅索甚至往娜歐蜜喉嚨處試圖想要割喉兩次，並且掐死對方，「很明顯就是要置對方於死地」。訊後，羅索恐怕將面臨22年有期徒刑至無期徒刑處分，將等待更多調查細節出爐後宣布判刑。