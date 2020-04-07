　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他不爽「女友與男人貼身熱舞」　返家拿刀狂刺26洞…連割喉2次索命！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

 ▲男子不滿女友跟他人共舞，氣到殘殺對方。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國蘇格蘭2019年6月發生一件殘忍的情侶謀殺案。一名23歲男子瑞索（Keith Rizzo）因不滿女友在酒吧裡與其他男人共舞，回到家之後兩人爆發口角，瑞索一氣之下竟拿刀狂刺女友至少26下，導致對方當場慘死，且案發後並未有悔意，更認為自己是遭到挑釁才會痛下殺手。

綜合外媒報導，羅索與女友娜歐蜜（Neomi Smith）在案發當晚到一間酒吧內狂歡，娜歐蜜幾杯酒下肚之後，開始跟其他男性朋友熱舞，看在羅索的眼裡盡是滿滿的醋意。兩人回到家後爆發激烈爭執，羅索認為女友跟其他人過度親密，觀念不合之下，他竟拿了刀往娜歐蜜身上猛刺26處、接著用鈍器狂毆。

娜歐蜜因為失血過多當場身亡，警方接獲報案逮捕羅索時，他卻冷漠的表示，自己是因為遭到娜歐蜜挑釁、無禮的對待，所以才會失手殺害對方。法官瑞伊女士（Lady Rae）表示，羅索對一個手無寸鐵的女子進行暴力、野蠻的傷害，甚至在酒吧兩人就已有爭執，羅索推倒一張桌子後，娜歐蜜氣得離開。

警方還原兩人拉扯現場，發現羅索甚至往娜歐蜜喉嚨處試圖想要割喉兩次，並且掐死對方，「很明顯就是要置對方於死地」。訊後，羅索恐怕將面臨22年有期徒刑至無期徒刑處分，將等待更多調查細節出爐後宣布判刑。

ET快訊
羅志祥揪妹開趴！　周揚青曬美照「吐10字」發聲了
譚德塞推文關心英相強生　網狂轟：怎沒被開除還在演戲？
罷韓二階門檻過關！有效連署37.7萬份　預計投票日出爐
快訊／轎車墜屏東雙園大橋！　1人拋飛車外躺沙洲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

才喊沒問題！幾小時後送進重症監護　「強生佛系防疫回顧」一堆漏洞慘釀大爆發

慘到流不出淚…厄瓜多病逝屍散路邊　「通通裝進紙箱棺」親人忍悲送上路

才喊沒問題！幾小時後送進重症監護　「強生佛系防疫回顧」一堆漏洞慘釀大爆發

極樂普吉島！9歐美客「封城揪5泰妹開半裸蕩趴」　鄰居整晚聽嬌聲喘息氣炸

南非政治家過世「奢華喪禮照辦」賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體…整台土葬

湖北10蝙蝠洞發現300冠狀病毒　釀實驗室陰謀論…研究員徒手抓影片曝光！

封城high爆！22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳…鄰居崩潰

單車狂徒「不管宵禁」堅持遊街　警盤問還亂槍挑釁…最終慘遭當街轟斃！

越窮感染肺炎機率越高　西班牙貧困區比富裕區嚴重7倍

俄羅斯大爆發！　防疫指揮部：過去24小時新增確診「1154例」

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

越窮感染肺炎機率越高　西班牙貧困區比富裕區嚴重7倍

俄羅斯大爆發！　防疫指揮部：過去24小時新增確診「1154例」

疫情恐慌！印度醫護被鄰「丟石頭、摔門辱罵」威脅趕出社區大樓

美國前主播雙親確診新冠肺炎　父握醫護手走最後一程

譚德塞推文關心英相強生　網狂轟：怎沒被開除還在演戲？

印度全民「9點關燈9分鐘」！燭光守夜抗疫祈福...驅散「病毒黑暗」

他不爽「女友與男人貼身熱舞」　返家拿刀狂刺26洞…連割喉2次索命！

多維TW／槍炮、病菌與美中台「新四角關係」

病毒也能在冰箱內存活！專家：冰存物品前應先消毒外盒

南韓加強管控「戴電子手環」列選項！居家隔離屢傳違規　關GPS四處趴趴走

黃敏惠化身Q版教師　攜手沉睡森林大白熊創意防疫宣導

疫情下全球掀金融業股利停發潮？　金管會：不跟進

中國排外情緒上升？陸外交部：反對一切形式的歧視和偏見

華西街房東新花招　低店租加送行銷方案！官網、粉專全都送

中職／猿隊開季帶9投手　重用左投林逸翔、劉昱言

越窮感染肺炎機率越高　西班牙貧困區比富裕區嚴重7倍

海豚直升機墜小港機場！白煙狂冒嚇壞人...隊長曝「重摔原因」：非天候因素

GAP宣布停止生產秋季商品　為緩解疫情不惜採嚴厲手段

高級救護技術員陳進嘉　高中中央警察大學消佐班

央行3月外匯存底4,803.85億美元　續創新高

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

即／英國首相強生被送入加護病房

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

安倍晉三宣布：日本「進入緊急狀態」

強生送進重症監護　佛系防疫回顧…多漏洞釀爆發

美國死亡破萬　全球確診134萬人

堅決不戴口罩！菲律賓男遭警擊斃

醫師夫嫌5鄰居太吵鬧　「抄獵槍激烈狙擊」孕婦慘一屍2命

譚德塞：民眾搶口罩造成醫護物資短缺

大轉彎！法國「口罩無用說」變全民都要戴

道瓊狂飆1627點！美股三大指漲破7％

99%都是新冠患者！護士：像被打了一巴掌

紐約急診室40分鐘4死　醫護忙包遺體

更多熱門

相關新聞

英相強生住進加護病房　最新狀況曝光

英相強生住進加護病房　最新狀況曝光

英國首相強生（Boris Johnson）新冠肺炎確診11天後病情惡化，於當地時間6日下午住進加護病房。內閣大臣戈夫（Michael Gove）於7日透露，強生沒有戴上呼吸器，但接受輸氧治療，目前仍「充滿活力」，如果病情再有變化，政府將會發布正式聲明。

無人遊樂設施　被可愛羊咩咩占領

無人遊樂設施　被可愛羊咩咩占領

英法兩大經濟體拉警報！　百年來最大衰退

英法兩大經濟體拉警報！　百年來最大衰退

強生送進重症監護　佛系防疫回顧…多漏洞釀爆發

強生送進重症監護　佛系防疫回顧…多漏洞釀爆發

強生病況危急　加護病房死亡率逾50％

強生病況危急　加護病房死亡率逾50％

關鍵字：

英國情侶吃醋情殺

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

即／英國首相強生被送入加護病房

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

66萬訂閱網紅竊盜判刑　收入意外曝光

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面