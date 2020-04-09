交通部200億救觀光！旅宿最多補千萬　薪資補貼「4月中開始發」

▲新冠肺炎衝擊，台北車站大廳與地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，行政院政委龔明鑫表示，觀光產業在疫情裡面遭受最嚴重的衝擊，是海嘯第一排，因此編列特別預算予以補助。觀光局表示，將針對旅行、旅宿、遊樂業等提供補助，依照規模大小補助不同，旅宿一家最多可補1000萬元。另外薪資補貼部分，將從4月中旬開始發放。

行政院政委龔明鑫表示，觀光產業在疫情裡面遭受最嚴重的衝擊，是海嘯第一排，因此第一波的特別預算，加上相關經費167億元左右，觀光約44億元，觀光基金還加碼，共70幾億的預算，但顯然不夠，畢竟第二波疫情擴展全世界，人流也受到衝擊。第二波共2000多億的預算，交通部加碼到472億元，觀光預算共200多億，占比交通部的預算47％，可見觀光產業是紓困重點。

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觀光局副局長張錫聰表示，觀光產業是衝擊第一線，將從紓困、振興、升級轉型協助業者度過難關，隨著疫情發展，從紓困1.0發展到2.0，初期推出包括人才培訓、營運協助、旅行社補償、融資補助，到2.0則有薪資補貼、遊樂園退團補貼，並擴增1.0的項目經費。

▲交通部祭出補助計畫救產業。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

張錫聰表示，受益對象包括旅行業、導遊、領隊、領團人員、旅館業、民宿、觀光遊樂業。旅行業部分針對老闆與員工補助，如人才培訓每月最高18960元，允許視訊教學，也針對上課人數上限設於80人；薪資補助4成薪水，每月最高可領2萬，連續補助3個月；旅行社出入團損失補助；融資貸款與利息補貼，最高可貸3000萬；旅行社每家補助10萬、分公司5萬，連續補3個月。

張錫聰指出，旅館業補貼比照旅行業，每家旅館則最少可一次性補助20萬元，依照營運規模訂定級距，最多可補1000萬元。民宿則是融資貸款金額稍有不同，最高1000萬，另補助好客民宿10萬、一般民宿5萬。

觀光遊樂業部分，除補貼外，考慮到主題樂園經營許多團體旅客，因此特別補貼這方面的損失，補貼被取消的團體訂單每人200元。導遊、領隊若在2年內帶團達一定團數，每月也可補1萬，連續3個月。

張錫聰表示，人才培訓已通過78案、培訓11610人；陸團離境補助有47團核發；旅行社紓困補助已有653家申請、共6612團；貸款與利息補貼已受理167件、申請金額達13億元，薪資補貼部分則預計4月中旬開始執行。

▲交通部祭出補助計畫救產業。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）