義養老院護理師「拗不過人性」相繼落跑　87老人遭反鎖…9人餓成斷魂屍！

▲義大利養老院爆出醫護人員落跑，老人餓死的慘況。.（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利在全球新冠肺炎疫情中，排名第三嚴重，截至9日上午確診人數達到139422人、死亡病例17669人，醫療體系幾乎崩潰。面對人人自危的狀況，日前傳出萊切省一間養老機構，醫護人員接連落跑，導致87名老人被關在院內，有9人被活活餓死，當局目前已經介入調查，但因為封城限制，聯繫家屬仍有一定困難。

綜合義媒報導，義大利死亡病例目前為全球之最，雖相比上周似乎出現疫情轉折，但政府與醫療單位仍不敢大意，加上每日確診人數還是相當驚人，不少醫護人員對於自己的健康也相當擔憂。南部的萊切省索萊托市（Soleto）一間養老院Residenza La Fontanella就爆出院內的醫護人員相繼落跑，導致院內有87名老人面臨沒東西吃、無人照顧的狀態。

義大利政府日前宣布封城，因此家屬並未能前往探視，隨著疫情升溫，醫護人員也在人道跟人性之間抉擇，當局接獲報案之後前往，發現有多名老人體力、營養透支，目前已有9人過世，且都是因為欠缺食物餓死。其中一名長輩的孫女特雷利亞表示，與祖母通話時看起來氣色不好，才感覺情況不對，最終祖母仍過世，但並非新冠肺炎，而是因為沒有營養。

目前接手的醫院表示，已經聯繫養老院的管理階層，檢方也已經展開刑事調查。在新冠肺炎疫情嚴重的狀況下，當局也擔心養老院、或其他安養機構恐怕成為被遺忘的角落，正盡力維持與各相關單位的聯繫，確保院內醫護人員、病患、長者的狀態。

▲義大利Residenza La Fontanella養老院。（圖／翻攝自Google Map）