工信部：中國已對外供應呼吸器1.8萬台　按「市場化原則」進行

▲呼吸器是有助於治療新冠肺炎的重要醫療設備之一。（圖／翻攝 中新網）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，極力推進復工的中國大陸在滿足本土需求後，推進醫療物資外銷。據工信部說法，目前已向國外供應呼吸機近1.8萬台，但在適用於重症患者的「有創呼吸器」方面，周產能約2200台，不足全球的五分之一，且零組件受到國際疫情蔓延衝擊，短期內該項目若要實現大規模增產，「基本上是不現實的。」

據了解，無創呼吸器一般係指以面罩式為主的非侵入式設備，可協助新冠肺炎感染者順暢呼吸，但若轉為重症，或有更嚴重的呼吸困難情況，就需要透過插管(氣管內導管或氣管造口管) ，進行有創輔助通氣，缺點是有創呼吸器的使用，可能引發病患不適或併發症。

▲中國呼吸器等醫療器材送往義大利。（圖／取自央視中國之聲）

工信部裝備工業一司副司長陳克龍說明，自新冠肺炎爆發以來，大陸主要呼吸器生產企業在春節期間緊急復工，一直在全力生產。截至目前，向全國供應各類呼吸機近2.9萬台；據向主要生產企業了解，目前已向國外供應呼吸機將近1.8萬台，這幾天還會成長，其中有創呼吸機達到4000多台。

但他特別提到，隨著國外疫情的蔓延，對有創呼吸機的需求也急劇增長，惟該品項屬於高端醫療裝備，設計生產和臨床驗證都必須經嚴格准入和認證，週期很長，部份來自海外的主要零部件，在疫情影響下受到衝擊，因此通過擴產轉產實現大規模的增產，短期看基本不可能，長期也有困難。

工信部代表強調，目前，大陸呼吸器生產企業都在加班加點，千方百計為全球抗疫提供支持，並按照市場化的原則與國際上各採購方進行商務洽談。共有100多個國家，對大陸提出醫療物資需求。

▲中國工信部裝備工業一司副司長陳克龍。（圖／翻攝自央視）

值得注意的是，全球呼吸器的短缺問題，已隨疫情在歐美爆發後，非洲、東南亞、南美洲等情況轉趨嚴峻，被進一步凸顯。據英國《金融時報》報導，WHO非洲區域主任Matshidiso Moeti日前發出警告，表示在全球短缺又封國的背景下，非洲多個國家面臨巨大缺口。

報導舉例，中非共和國有500萬人口，只有3台呼吸機，布吉納法索有1900萬人口，只有11台呼吸機，而表現比較「好」的獅子山，750萬人口有18台呼吸機。目前，尼日利亞唯一一家本土汽車製造商Innoson，已向政府申請約合新台幣3億元左右的專項貸款，用於自主生產呼吸器。

此外，國際醫療器材巨頭美敦力，已於3月30日公開了其呼吸器的通風設計規範，美國電動車巨頭特斯拉，於 4月6日，發布一則用汽車零部件製造呼吸器的影片。

▼福特與GE等國際大廠也投入生產呼吸器抗疫。（圖／翻攝自Ford）

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