採檢量爆增達最高峰　醫曝「99%的人情形」：未來2到4周重點觀察期

▲中央流行疫情指揮中心表示，7日國內新增1701例新型冠狀病毒肺炎相關通報。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

針對新冠肺炎疫情，胸腔重症醫師蘇一峰8日表示，清明連假過後的這幾天，擴大採檢爆增一倍，也達到有史以來的最高峰；目前要觀察的重點是接下來的2到4周，如果境內個案明顯增加的話，就真的可能與清明連假的效應有關連了。

蘇一峰在臉書指出，推估採檢量應該會持續1、2周高原期後慢慢下降，但這些是連假期間出遊後，出現不舒服的症狀而恐慌就醫，其中99%以上應該都不是新冠肺炎，發病也不會這麼快，所以這幾天的確診個案，照理說還不會顯著上升。

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蘇一峰說，目前要觀察的重點是接下來的2至4周，如果境內個案明顯增加的話，就真的可能與清明連假的效應有關連了。他提醒，有症狀請盡速就醫，別忘了居家隔離，期待個案不要增加，大量篩檢的第一線醫護人員辛苦了，醫護大家為台灣繼續擋子彈。

▼蘇一峰說，連假過後的這幾天，擴大採檢爆增一倍，也達到有史以來的最高峰。圖為桃園機場採檢站。（圖／記者李毓康攝）



蘇一峰提到，目前台灣篩檢的陽性率1%，遠低於許多國家，代表臨床醫護防疫人員大家真的很努力阻擋疫情。

中央流行疫情指揮中心8日表示，7日國內新增1701例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計4萬702例（含3萬5529例排除），其中379例確診（8日新增案377至379），分別為326例境外移入及53例本土病例；確診個案中5人死亡，67人解除隔離，其餘持續住院隔離中。