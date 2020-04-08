防疫高標準！立委萬美玲與「Footer」做公益　捐贈3000個口罩套

▲立委萬美玲與「Footer」做公益，捐贈3000個口罩套給桃園區中小學志工媽媽。(圖／萬美玲服務處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

防疫高標準，除了罩還要套！桃園區立委萬美玲與除臭機能襪領導品牌「Footer」共同合作做公益，8日起發放3000個「抑菌口罩保護套」給桃園區內24所國小及11所國中的志工媽媽，希望全區中小學的志工媽媽，於疫期使用口罩能有雙重保護，毫無後顧憂的服務學生，落實校內防疫工作。

Footer副理廖秉洳表示，製作口罩套，並不以營利為目的，單純就是希望能夠取之於社會，用之於社會，讓更多人能夠因為口罩套而受惠，因此特別緊急調用生產襪子的機台和產線，製作口罩套來發送，讓防疫期間重要的口罩物資能夠善盡其用。

萬美玲於中山國小捐贈會中表示，之所以選擇將「疫菌口罩保護套」發放給國中小校內的志工媽媽，主要是因為這些志工媽媽們，在校內都服務多年，甚至小孩畢業了，仍繼續為學校服務，她們犧牲奉獻的精神令人感佩；且他們長時間與學童近距離接觸，如能提供更健全的防護措施給志工媽媽，相對的也間接保護了我們的學童，因為這個「疫菌口罩套」不僅兼顧美觀，更重要的是其抑菌的效用，可以延長口罩使用的時間！

萬美玲也表示，除臭機能襪領導品牌「Footer」，願意在各行業都面臨新冠肺炎疫情嚴重影響之際，還能夠拋磚引玉，捐助「抑菌口罩保護套」，實屬難得，且在疫情持續延燒的狀況下，抑菌口罩套不但兼顧美觀及抑菌之效，同時又能延長口罩壽命，堪稱當前最實用的防疫物資。

►我沒有遲到，是時間遲到了！