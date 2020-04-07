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桃園24小時自助洗衣店只能營業14小時？　議員黃家齊提修法

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▲桃園24小時自助洗衣店只能營業14小時？　

▲桃園24小時自助洗衣店只能營業14小時？市議員黃家齊(左)向環保局提出修法建議。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園24小時自助洗衣店，只能營業14小時？桃園市議員黃家齊7日於市議會定期大會環保局工作報告中指出，多家自助洗衣店業者向其陳情，環保局限制洗衣店不得在晚上10點後迄翌日8點前，使用動力機械設備從事洗染等商業行為，若被檢舉，處3000元至3萬元罰鍰，令24小時洗衣店名存實亡，業者經營困難！

▲桃園24小時自助洗衣店只能營業14小時？　

▲▼桃園24小時自助洗衣店只能營業14小時？業者受限於地方法規，經營困難。(圖／黃家齊服務處提供)

▲桃園24小時自助洗衣店只能營業14小時？　

環保局表示，對於桃園24小時自助洗衣店的營業時間限制，已參考並納入全國各縣市政府對業者的部份管制，目前已修法並進行專案處理，擬於4月15日刊登市府公告，期產業發展與環保的雙贏。

黃家齊說，環保局的管制公告是依據環保署「噪音管制法」第7、8條，授權地方政府自行劃定各類噪音管制區，及公告禁止行為及其時間、地區、場所。於是環保局在2016年公布「噪音管制區內不得從事防害他人生活環境安寧之行為及其時間、地區或場所」，明訂在住宅區、商業區等各類噪音管制區內，均不得在晚上10點到第二天的早上8點的這段時間內，使用動力機械設備從事洗染等商業行為。

▲桃園24小時自助洗衣店只能營業14小時？　

▲環保局表示，對於桃園24小時自助洗衣店的營業時間限制，已修法並進行專案處理。（圖／翻攝自網路）

但查詢台北、新北、台中、台南等直轄市法規，只針對住宅區進行管制，相較之下桃園市嚴格許多，恐造成業者倒閉或出走外縣市，長期而言對經濟發展不利。黃家齊認為，這幾年雙北不斷有年輕人及小家庭移居桃園，讓桃園成為六都中最年輕的都市，也創造不同的經濟型態，像洗衣店這類24小時無人商店能開發周邊新的商機，帶動桃園整體經濟成長。

目前已有洗衣店結合夜間健身房、按摩、無人書店、各類型自動販賣機等服務，讓民眾在等待洗衣的過程還能同步完成生活大小事。加上桃園又是全台第一的工業科技城市，輪班人口眾，民眾的就寢時間不一，半夜洗衣服其實已經是很多家庭的常態，因此市區內24小時洗衣店的存在，確實能適時提供小家庭及青年租屋族很大的生活便利。

現行洗衣業者多數已選用低震動、低噪音的靜音式洗衣機，因此黃家齊建議環保局檢討修訂2016年版的「噪音管制區內不得從事防害他人生活環境安寧之行為及其時間、地區或場所」公告，放寬對24小時洗衣店的限制，例如比照其餘四都，只管制住宅區即可；或開放業者在取得社區管委會同意或上下左右住戶同意書後，就可排除夜間限制，創造住戶與產業雙贏。

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