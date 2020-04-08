貼反光條也沒用！桃園「苦命消防栓」常被撞　議員要求快遷移

▲平鎮一消防栓經常被撞，市議員黃敬平要求遷移。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園有一個「苦命消防栓」，經常被撞斷，卻始終未遷移！桃園市議員黃敬平8日於市議會消防局工作報告怒指，其平鎮服務處附近有一個消防栓，與道路靠太近，經常被撞斷，5年來他為此會勘5次，消防局卻以沒有經費，無法遷移為由，置民眾生命財產安全於不顧，當地里長只好自己在消防栓上貼上反光條，要求消防局儘速遷移。

▲經常被撞的消防栓，里長貼上反光條。（圖／翻攝自網路）

不過，貼上反光條的消防栓，仍未獲改善，也不時遭撞！消防局長謝呂泉說，該消防栓位於平鎮區中豐路山頂段100號旁，因道路拓寬後，才出現消防栓與道路靠太近的現象，由於消防栓的遷移需與水公司協調，只要水公司同意，消防局全力配合，儘速遷移。

黃敬平指出，中豐路山頂段為24米道路，最近消防局重新劃設道路線，將車道線往路肩移動，路肩縮小使得消防栓與車道線距離只剩40公分，消防栓前方20公尺就是公車停靠站，機車騎士常因閃避公車進出而往路肩偏移，撞上消防栓，這個車禍的責任，消防局負擔得起嗎？

黃敬平也表示，儘管當地里長在消防栓貼上反光條，但被騎士撞斷的問題，仍未改善，不時發生機車騎士一不留神就會撞上消防栓，去年8月與消防局、自來水公司共同會勘，最後還是因為經費、沒有適當遷移地點而未獲解決，當地里長陳上建今年3月23日再度發起會勘，但仍無結果！

謝呂泉說，截至3月底，桃園市消防栓數量共1萬6163處，其中地上式1萬3752處、地下式2411處；水公司每年都會編列經費作為消防栓遷移經費，從2018年至今，消防栓遷移會勘案件約194件，大多為道路、人行道工程改善遷移案件。

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