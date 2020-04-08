喝錯飲料掀波…19歲男遭西瓜刀狠開腹25cm「直見肝臟」！狂流1000ml鮮血慘死

▲▼為了喝錯飲料糾紛，桃園19歲男幫友助陣遭西瓜刀開腸破肚。（圖／ETtoday資料照，下同）



記者戴若涵／台北報導

桃園市2017年發生一起驚悚殺人事件！一群男女因為「喝錯飲料」產生衝突，事後雙方相約談判，其中一名年僅19歲的男子過程中遭陳姓男子持西瓜刀猛砍胸腹部，當場開了長達25公分長的傷口，送醫宣告不治。最高法院日前判陳男有期徒刑16年定讞。

整起事件發生原因是，一名李姓男子與林姓男子的女友同在飲料店上班，期間李男不小心喝錯林男女友的飲料發生爭執。林男得知後，隔日接送女友下班時便與李男展開談判，但沒有結果，雙方約定到桃園一間超商前談判，一言不合大打出手，最後見警方到場一哄而散。

但林男愈想愈生氣，再傳簡訊約李男到一間便利商店談判。李男隨即打電話撂羅男助陣，由於當時羅男與陳男、徐男聚餐， 2人便一同前往，3人帶一把西瓜刀及鋁棒準備到談判現場，但一看對方人數眾多便將車停到一旁埋伏。

2017年8月11日凌晨0時21分許，林男友人騎著機車載著19歲的李姓男子行經該便利商店，見到先前曾與林男發生衝突的李男，2人便持甩棍下車，在一旁埋伏的羅、陳、徐見狀掏出武器便衝向林男友人。

林男友人見狀拔腿狂奔，留在原地的19歲李男則是在衝突過程中遭陳男持西瓜刀猛砍胸腹1刀，身前瞬間出現左上右下一條長達25公分長的刀傷，傷口張開處最寬達8公分，從傷口可以直接見到肝臟、消化道，左側第12、13肋軟骨切斷，左肺下葉切割刀傷，左側氣血胸、肺葉塌陷，腔內血液1000毫升，胃前壁遭刀切傷，胃內容物外洩，肝臟切割砍劈型態銳器傷，刀傷由左至右切開8/10厚度，導致李男失血性休克，送醫仍宣告不治。

桃園地方法院勘驗各項事證後，依殺人罪判陳男有期徒刑16年，另依共同傷人罪分別判羅男、徐男有期徒刑1年、11個月；案經上訴高等法院，羅男、徐男判決確定；陳男上訴最高院遭駁回，判刑16年確定。

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