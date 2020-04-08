網瘋傳梗圖連「數位諸葛亮」也中槍　葉毓蘭自清：我不是白癡

▲葉毓蘭氣炸口罩失敗，改用電鍋正確操作蒸口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委葉毓蘭8日在立法院質詢時，自曝她在立院辦公室嘗試用「氣炸鍋」來蒸口罩，差點引發火警。葉毓蘭下午親自在辦公室示範，拿「當事氣炸鍋」來炸甜不辣，不料意外掉出已被榨乾的口罩殘骸，葉毓蘭則喊冤自己知道正確做法，「我不是白痴。」

「炸口罩」事件引發網友熱議，臉書粉專「台灣迷因」製作一張「毓火焚身」梗圖，連國民黨最近海選的「數位諸葛亮」也中槍，例句寫道「國民黨徵選數位諸葛亮，結果自己的立委葉毓蘭卻連氣炸鍋都不會用，亂烘口罩，還差點燒毀立法院，國民黨真是毓火焚身，活該」。

▲粉專台灣迷因新創成語「毓火焚身」。（圖／翻攝台灣迷因臉書）

葉毓蘭下午主動召開記者會，說明拿氣炸鍋不是她痴心妄想，是因為前兩天看到陳時中乾蒸口罩，因此思考如何節約使用，她舉出中央社4月5日報導中也有很多人詢問氣炸鍋能否替代，提到「如果可以將溫度控制在穩定的110度的話，就可以嘗試取代電鍋。」

她強調，「我並不是像很多網友說是白癡，我不是白痴，我也知道正確的，我在家也是個會燒飯的大媽，知道烤盤、烤架……」

葉毓蘭說，自己未曾領過口罩，但現在到處都需要戴口罩，就想效法唐鳳，加上看到新聞，嘗試以恆溫100度來蒸，「沒想到不到三分鐘，口罩就『香消玉殞』了，證實這是不管用的」，她也強調，食藥署只告訴民眾「可能可以」，也有很多選民有疑慮，認為政府應清楚說明。

接著葉毓蘭拿出曾氣炸口罩的「當事氣炸鍋」來示範炸甜不辣，不料才開始炸沒多久，幕僚提醒「好像聞到味道……」，葉毓蘭打開鍋子檢查，竟掉出昨天蒸口罩殘留的鬆緊帶，之後開始冒出白煙，葉毓蘭趕緊打圓場說，「昨天也是這樣，我猜是鬆緊帶融掉了，昨天之所以可以撐到現在是因為只有100度，我是有注意安全的，不會引起火災的」，也提醒民眾「還是用大同電鍋好。」

▼葉毓蘭炸口罩失敗，留下口罩脆片殘骸。（圖／記者林敬旻攝）