挺葉毓蘭！鍾沛君酸政府：嘴巴說口罩夠捐贈他國，身體很誠實做出不夠反應

▲葉毓蘭用氣炸鍋蒸口罩失敗，留下口罩脆片殘骸。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨立委葉毓蘭自曝在立院辦公室嘗試用「氣炸鍋」來蒸口罩，差點引發火警，引發外界討論。國民黨台北市議員鍾沛君則挺葉，她PO出中央流行疫情指揮中心的記者會影片反酸，「聽防疫中心的話，錯了嗎？」她也認為，政府為何要教民眾「如何重覆使用」設計上本該是「拋棄式」的口罩，「這不就是嘴巴上說足夠足夠足夠捐贈他國，身體很誠實地做出不夠的反應嗎？」

指揮中心5日在記者會上教民眾如何使用電鍋消毒口罩，許多人疑問微波爐、氣炸鍋能不能消毒口罩？出席的中山醫學大學副教授賴全裕表示，基本上可以控制溫度穩定在110度的話，可以試試看。

賴全裕進一步解釋，使用微波爐、氣炸鍋消毒口罩要注意的是溫度，例如微波爐沒有水分的話，口罩可能會燒起來；而負離子吹風機因為還沒做過實驗，所以不建議。

葉毓蘭8日在立法院質詢時，自曝她在立院辦公室嘗試用「氣炸鍋」來蒸口罩，差點引發火警；當天下午，她親自在辦公室示範，拿「當事氣炸鍋」來炸甜不辣，不料意外掉出已被炸乾的口罩殘骸，她則喊冤自己知道正確做法，「我不是白痴。」

▼葉毓蘭用氣炸鍋蒸口罩失敗，留下口罩脆片殘骸。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼葉毓蘭拿「當事氣炸鍋」來炸甜不辣。（圖／記者林敬旻攝）

鍾沛君8日深夜在臉書說，「我認為，自爆『差點燒掉青島二館』的葉毓蘭委員固然發言欠妥，但不代表綠營和側翼可以亂帶風向、一副理所當然地嘲諷『氣炸口罩』這件事。」

鍾沛君貼出指揮中心的記者會影片，「4月5日CDC記者會告訴我們，『烤箱、氣炸鍋、微波爐只要能控溫110度左右，當然可以試試看。」她表示，以P牌氣炸鍋為例，最低溫是40度且能恆溫，「聽防疫中心的話，錯了嗎？」

鍾沛君指出，熱靠三種：輻射、對流、傳導，不放水的電鍋過一定的時間也可能會燒起來；而氣炸非炸，是熱對流的一種，還多了個電鍋沒有的重要功能就是「控溫」，「所以，氣炸鍋消毒口罩真的很蠢嗎？照著CDC的口訣控溫110度左右，可能消毒成功率還大於電鍋呢！」

鍾沛君說，「其實用什麼鍋是次一級的問題，政府要回答的應該是為何要教民眾『如何重覆使用』設計上本該是「拋棄式」的口罩呢？這不就是嘴巴上說足夠足夠足夠捐贈他國，身體很誠實地做出不夠的反應嗎？」

▼葉毓蘭「炸口罩」失敗，改用電鍋正確操作蒸口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▼鍾沛君挺葉毓蘭。（圖／資料照）