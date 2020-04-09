　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺葉毓蘭！鍾沛君酸政府：嘴巴說口罩夠捐贈他國，身體很誠實做出不夠反應

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲葉毓蘭炸口罩失敗，留下口罩脆片殘骸。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉毓蘭用氣炸鍋蒸口罩失敗，留下口罩脆片殘骸。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨立委葉毓蘭自曝在立院辦公室嘗試用「氣炸鍋」來蒸口罩，差點引發火警，引發外界討論。國民黨台北市議員鍾沛君則挺葉，她PO出中央流行疫情指揮中心的記者會影片反酸，「聽防疫中心的話，錯了嗎？」她也認為，政府為何要教民眾「如何重覆使用」設計上本該是「拋棄式」的口罩，「這不就是嘴巴上說足夠足夠足夠捐贈他國，身體很誠實地做出不夠的反應嗎？」

指揮中心5日在記者會上教民眾如何使用電鍋消毒口罩，許多人疑問微波爐、氣炸鍋能不能消毒口罩？出席的中山醫學大學副教授賴全裕表示，基本上可以控制溫度穩定在110度的話，可以試試看。

賴全裕進一步解釋，使用微波爐、氣炸鍋消毒口罩要注意的是溫度，例如微波爐沒有水分的話，口罩可能會燒起來；而負離子吹風機因為還沒做過實驗，所以不建議。

葉毓蘭8日在立法院質詢時，自曝她在立院辦公室嘗試用「氣炸鍋」來蒸口罩，差點引發火警；當天下午，她親自在辦公室示範，拿「當事氣炸鍋」來炸甜不辣，不料意外掉出已被炸乾的口罩殘骸，她則喊冤自己知道正確做法，「我不是白痴。」

▼葉毓蘭用氣炸鍋蒸口罩失敗，留下口罩脆片殘骸。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉毓蘭炸口罩失敗，留下口罩脆片殘骸。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉毓蘭操作氣炸鍋，現場濃煙密佈。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼葉毓蘭拿「當事氣炸鍋」來炸甜不辣。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉毓蘭示範氣炸鍋正確用法。（圖／記者林敬旻攝）

鍾沛君8日深夜在臉書說，「我認為，自爆『差點燒掉青島二館』的葉毓蘭委員固然發言欠妥，但不代表綠營和側翼可以亂帶風向、一副理所當然地嘲諷『氣炸口罩』這件事。」

鍾沛君貼出指揮中心的記者會影片，「4月5日CDC記者會告訴我們，『烤箱、氣炸鍋、微波爐只要能控溫110度左右，當然可以試試看。」她表示，以P牌氣炸鍋為例，最低溫是40度且能恆溫，「聽防疫中心的話，錯了嗎？」

鍾沛君指出，熱靠三種：輻射、對流、傳導，不放水的電鍋過一定的時間也可能會燒起來；而氣炸非炸，是熱對流的一種，還多了個電鍋沒有的重要功能就是「控溫」，「所以，氣炸鍋消毒口罩真的很蠢嗎？照著CDC的口訣控溫110度左右，可能消毒成功率還大於電鍋呢！」

鍾沛君說，「其實用什麼鍋是次一級的問題，政府要回答的應該是為何要教民眾『如何重覆使用』設計上本該是「拋棄式」的口罩呢？這不就是嘴巴上說足夠足夠足夠捐贈他國，身體很誠實地做出不夠的反應嗎？」

▼葉毓蘭「炸口罩」失敗，改用電鍋正確操作蒸口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉毓蘭炸口罩失敗，改用電鍋正確操作蒸口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▼鍾沛君挺葉毓蘭。（圖／資料照）

▲▼柯文哲施政報告與質詢及答覆,議員鍾沛君。（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
全球疫情哪國最安全？台灣只排第5　「榜首」旁國家全是重災區
酒店公關驚傳是確診案例　北市府回應了
譚德塞記者會上首度點名「台灣攻擊」：我為什麼要在乎被罵？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺葉毓蘭！鍾沛君酸政府：嘴巴說口罩夠捐贈他國，身體很誠實做出不夠反應

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP勿恐慌

1000萬片援外口罩準備寄出！吳釗燮PO超大箱打包照⋯貼國旗：台灣來了！

罷韓攻防Day1／中選會估58萬票可過關　韓國瑜反制奧步打拖延戰

地方力拱陳其邁再戰高雄　趙天麟爭黨部主委分進合擊

罷韓投票不能辦！　張雅琴狂嗆「憑什麼」：Hello你們反應會不會太慢？

有助治療輕症患者！蔡英文感謝「製藥國家隊」：未來3個月生產1500萬顆奎寧

蔡英文視察旭富製藥　肯定防疫國家隊「老藥新用」對抗疫情

羅斯福艦長求助遭撤職…我軍怎麼作？　陸參謀：按照指揮體系向上反映

影／韓國瑜團隊北上提停止罷免投票　蔡英文：尊重高雄市民意見

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

氣炸鍋「蒸口罩」差點燒立法院 葉毓蘭糗認：對不起理化老師...

罷韓二階過關！連署書逾37萬份　韓國瑜恐6月中面對「終局之戰」

挺葉毓蘭！鍾沛君酸政府：嘴巴說口罩夠捐贈他國，身體很誠實做出不夠反應

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP勿恐慌

1000萬片援外口罩準備寄出！吳釗燮PO超大箱打包照⋯貼國旗：台灣來了！

罷韓攻防Day1／中選會估58萬票可過關　韓國瑜反制奧步打拖延戰

地方力拱陳其邁再戰高雄　趙天麟爭黨部主委分進合擊

罷韓投票不能辦！　張雅琴狂嗆「憑什麼」：Hello你們反應會不會太慢？

有助治療輕症患者！蔡英文感謝「製藥國家隊」：未來3個月生產1500萬顆奎寧

蔡英文視察旭富製藥　肯定防疫國家隊「老藥新用」對抗疫情

羅斯福艦長求助遭撤職…我軍怎麼作？　陸參謀：按照指揮體系向上反映

影／韓國瑜團隊北上提停止罷免投票　蔡英文：尊重高雄市民意見

7年級上班族「超前部署」　無懼新冠股災「每月自主加薪8萬元」

柴犬紙幣萌到捨不得花！變成造型皮夾好實用　2款新色台灣就能買

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了　網頁全白：後會有期

三溫暖爆8人群聚感染　專家警告：新冠病毒不怕高溫潮濕

人類破壞野生動物棲地　大流行疫情將「愈來愈常見」

婁峻碩認一見鍾情焦凡凡！　首曝「交往前獵愛經過」：我們很合得來

法國二度延長全國封鎖令！新增541死　再17人進加護病房「創新低」

別悶了！4月開始「準備衰運→好運」星座Top4曝光　摩羯有機會脫單

日本新冠肺炎增503確診單日新高　累計5673例

7留澳陸生「在家吃火鍋」鄰居舉報　挨罰21萬登微博熱搜第二名

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

政治熱門新聞

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP

吳釗燮PO超大箱「援外口罩打包照」

狂嗆韓國瑜「憑什麼」　張雅琴：Hello反應會不會太慢？

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

罷韓攻防Day1／韓反制奧步打拖延戰

挺葉毓蘭！鍾沛君酸政府：身體很誠實做出口罩不夠反應

蔡英文：未來3個月內生產1500萬顆奎寧

快訊／蔡英文：馬英九全面性發消費券結果是沒增加消費

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

陳其邁幾近內定再戰收復高雄疆土

網瘋傳「毓火焚身」圖　葉毓蘭自清不是白癡

王淺秋回來了　新職「韓國瑜市政顧問」

賴清德當阿公！媳婦生男寶寶

蔡英文視察旭富製藥　肯定企業對抗疫情

更多熱門

相關新聞

陸三溫暖爆發8人群聚感染　顯示新冠病毒不畏高溫潮濕

陸三溫暖爆發8人群聚感染　顯示新冠病毒不畏高溫潮濕

許多人期望新冠肺炎疫情會隨著夏天高溫而逐漸平息，但世界各地衛生組織普遍認為，並無相關證據支持此說法，中國一項新研究更以江蘇一家三溫暖爆發8人群聚感染為例指出，高溫、高濕環境恐怕難以阻擋新冠病毒的傳播。

人類破壞棲息地！大流行疫情將更常見

人類破壞棲息地！大流行疫情將更常見

日本新冠肺炎增503確診單日新高　累計5673例

日本新冠肺炎增503確診單日新高　累計5673例

7留澳陸生在家吃火鍋　挨罰21萬

7留澳陸生在家吃火鍋　挨罰21萬

紐約新冠肺炎單日779人喪命　連兩天創新高

紐約新冠肺炎單日779人喪命　連兩天創新高

關鍵字：

葉毓蘭鍾沛君口罩新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

4款新iPhone規格、售價曝光

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

丁海寅人氣GG！新戲創最慘收視　砍剩12集

盜版網站gimy.tv偷偷關閉…留下23字消失

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

骨科名醫被女同事虐殺…剁成丁「肉片片割下」！

《梨泰院》LOGO抄襲韓網友傻爆眼

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面