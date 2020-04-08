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9日開放口罩寄出國　中華郵政列111個國家地區拒收！

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▲▼口罩,掛繩,耳帶。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲9日開放民眾寄送口罩。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者邱茀濱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布自4月9日起，開放民眾寄送口罩至海外，不過據中華郵政最新統計，目前共有111個國家或地區拒收台灣包裹，包括西班牙、義大利、加拿大等，請民眾務必留意。中華郵政對此也指出，民眾若要寄到這些地區或國家，將會請工作人員婉拒，相信大部分都能理解。

為照顧在國外工作或就業的我國國人，政府日前宣布自9日起，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片；寄件人每2個月最多也可寄送30片。

請繼續往下閱讀...

不過，中華郵政官網統計，目前全球共有111國家或地區暫停收寄來自任何地區的國際包裹，其中包含澳洲、紐西蘭、關島、夏威夷、阿拉伯聯合大公國、印度、盧森堡、希臘、義大利、德國、加拿大等。亞洲有27個、歐洲34個、非洲20個、美洲21個、大洋洲9個。

中華郵政對此指出，民眾若要寄到上述國家／地區，將會請工作人員婉拒，同時向對方解釋是航班停飛及國家拒收，硬要寄的話也沒辦法，相信大部分人都能理解。

▲▼111個國家或地區暫停收寄各類航空郵件。（圖／翻攝中華郵政）

▲111個國家或地區暫停收寄各類航空郵件。（圖／翻攝中華郵政）

經濟部國貿局表示，想要寄口罩到國外的民眾，要記得先上專屬網站申請輸出許可證後，向郵局或快遞公司交寄貨品，申請及寄送流程如下：

一、 登入系統：4月9日9時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站https://emaskep.trade.gov.tw

二、 輸入資料：寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收許可證號碼)、口罩數量（30片以內）及金額等資料。

三、 身分檢核：透過經濟部與內政部電腦系統，檢核寄件人與收件人為配偶或二親等內親屬，收件人居住國外，及雙方均有中華民國國籍。

四、 核發輸出許可證：身分檢核及數量無誤即核發許可證，並即時簡訊通知申請人。

官員表示，民眾申請後，系統檢核申請資格及數量後，以簡訊通知申請結果。符合者傳送輸出許可證號碼；不符合者，傳送不符合原因。獲得輸出許可證後，民眾可洽郵局或快遞公司辦理。

在郵局辦理部分，寄件人將貨品交寄各地郵局，應告知輸出許可證號碼或身分證統一編號，各地郵局人員登入本局「口罩輸出許可證申請系統」查驗屬實後，將列印輸出許可證標籤黏貼於郵包上。

▲為服務市民購買口罩，桃園市衛生局宣布包括楊梅、平鎮等9區衛生所口罩實名制販售228連假不打烊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲9日開放民眾寄送口罩。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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