臉書留言「醫護人員用克流感壓抑症狀」　桃園男社維法送辦

記者張君豪／台北報導

桃園市一名李姓民眾（64歲）3月底在臉書留言張貼一則關於新冠肺炎（COVID-19）謠言訊息：「都還在推說只是境外移入，結果有差別嗎？政府官員，還在只驗國外不驗國內，當然都境外，然後國內診所都當流感，被指揮要求一律使用克流感壓抑症狀，診所醫師護士與藥師才不會被迫隔離」，經民檢舉，中央流行疫情指揮中心認定是不實訊息，刑事局獲報後展開調查。

▲刑事局偵一大隊宣布偵破假疫情消息,副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊宣布偵破假疫情消息，留言遭網友截圖檢舉。（圖／記者張君豪翻攝）

警方透過網路追查，發現是家住桃園的李姓男子涉案，李男到案後坦承貼文，但是辯稱是有醫護朋友告知他防疫前線吃緊，確實有醫療人員使用克流感壓抑症狀，但刑事局行文給台灣疾管中心查證，疾管中心函覆確定為假訊息，並認定民眾妄加臆測可能會造成群眾恐慌，警方則根據疾管中心認定，訊後將李姓民眾依違反社會秩序維護法第63調函送地發法院簡易庭裁處。

刑事局呼籲民眾勿隨意散布、轉傳未經查證之訊息，尤涉及新型冠狀病毒肺炎疫情防疫措施，更應嚴謹查證以免觸法。

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