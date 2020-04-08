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捧千萬現金買豪宅！楓林網2創站人每個月爽賺百萬　嗜好就是置產+存錢

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記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊8日宣布剷除台灣、甚至是亞洲最大盜版影音網站，也是眾多網友眼中的追劇神站「楓林網」。警方分析楓林網每月流量高達3千萬人次，所帶來的龐大廣告效益導致網站主持人還需要另外成立人頭廣告公司承接網站廣告業務，平均每個月獲利高達200萬元新台幣，這兩名七年級生架設楓林網才5年多，卻都已是千萬富翁。

▲警方逮捕架設楓林網的兩名高材生。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕架設楓林網的兩名高材生。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲台灣最大盜版影音網站楓林網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲台灣最大盜版影音網站楓林網。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查出兩人因為同學感情好，還相約在桃園市八德區斥資3000多萬元現金購買兩戶透天厝豪宅，建案公司接待人員看兩人攜現金全額支付買房也被嚇到，「以為兩人是竹科的高階幹部，沒想到卻是盜版網站負責人。」

刑事局電偵大隊3月31日到陳、莊兩名主嫌桃園市八德區豪宅搜索，發現兩人不但現金買豪宅，兩人帳戶名下還有3000多萬元現金，全都被警方當作經營盜版影音網站的不法所得依法沒入，透天厝旁還停著特斯拉豪車，兩人月入斗金卻沒有不正常休閒嗜好，架站收入不是買房就是存入帳戶，讓警方嘖嘖稱奇。

▲刑事局電偵大隊破獲台灣最大盜版影音網站楓林網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲台灣最大盜版影音網站楓林網，日本電視台委託法務頒發感謝狀給刑事局電偵大隊。（圖／記者張君豪攝）

警方指出，陳、莊兩人都是台北某國立大學理工科系學生，畢業後都以優異成績保送台大資訊類研究所，成績表現不惡，但兩位碩士高材生畢業後求職並不順利，居然透過資訊專長，撰寫爬蟲程式蒐集下載大陸對岸的盜版熱門電影影集、再透過台灣端主機轉傳到他們花錢在美國、法國、加拿大、烏克蘭、羅馬尼亞等六國的租賃雲端主機中。

之後撰寫架設「楓林網」前台介面後，透過境外主機撥放的模式規避警方查緝；警方指出，楓林網影片播放介面簡潔、且速度快、畫質不差、片源廣，成為港港台大陸甚至亞洲地區網友的「追劇神器」。

楓林網近年一戰成名後，也成為部分中小企業廣告託播的首選目標，兩名主嫌因為網站太熱門，成立另間廣告託播公司經營廣告業務，每個月獲利均超過新台幣200萬元，且因為包含歐美熱門影集、好萊塢熱門電影、日劇港片大陸劇一應俱全。

警方查緝楓林網過程，罕見引起美、日影業協會的關注。包含接受美國各電影製片公司委託的美國電影協會（Motion Picture Association、MPA）特地跨海提告，日本TBS、富士、NTV、WOW等知名電視台也委託日本「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」（CODA）來台聘請律師提告「楓林網」涉嫌侵權日本數百部日劇、國產電影，連台灣三立電視台和部分國片影業公司也紛紛提告。

警方目前將兩人分依違反著作權法重製、公開傳輸、公開撥放等事實移送桃園地檢署偵辦，陳、莊兩人分獲裁定50、30萬元新台幣交保候傳。

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