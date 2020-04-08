台東69歲男散布「消防員確診」　檢警逮人一萬元交保

▲ 消防員確診新冠肺炎？台東69歲男LINE散佈謠言遭法辦。（圖／台東地檢署提供）

記者楊鈞典／台東報導

新冠肺炎疫情延燒，台東一名69歲男子涉嫌在LINE「○○校友會」等群組散播：「台東有出國回來的1人.還有消防員2名確診，大家要小心防範！」等有不實訊息，台東地檢署檢察長陳松吉火速指派犯罪專組檢察官莊琇棋指揮偵辦，以遏止不實疫情假訊息影響公共秩序，全力維護防疫秩序。

經專案小組迅速溯源調查後發現，謠言來源者係陳姓男子，其在社群軟體所散播之傳染病疫情訊息，係其收到他人訊息後自行添加「確診」等情事，並於特定多數人加入之上開LINE群組內散播上開有關疫情之不實訊息，令人誤認臺東地區已有武漢肺炎確診之病患，引起民眾恐慌，足生損害於公眾及他人。

檢察官於7日晚間傳訊被告陳姓男子後，認其涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條及傳染病防治法第63條之傳播疫情不實訊息等罪嫌重大，惟考量其張貼訊息後不久即已刪除該不實訊息，而諭知新台幣1萬元具保，並令其於上開LINE群組刊登澄清訊息，以正視聽。

台東地檢署署呼籲正值全民抗疫、防疫時刻，相關疫情訊息，應向中央疫情指揮中心或相關主管衛生機關查詢，勿輕信、轉傳不實訊息，以免造成社會公眾恐慌，並影響疫情防治作為。

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