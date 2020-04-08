「楓林網」2創辦人身分曝！台大碩士畢業年收破2千萬　擁桃園透天豪宅

記者張君豪／台北報導

刑事局電信偵查大隊8日宣布破獲亞洲最大非法影音資源網站「楓林網(8maple.ru)」，該網站利用註冊境外主機架設免費臺劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美電影等影視頻道，公開供民眾觀賞，並利用網路廣告點擊率賺取不法利益，涉嫌違反著作權法重製及公開傳輸公開撥放等犯罪事實。

▲刑事局電偵大隊破獲台灣最大盜版影音網站楓林網，日方法務向電偵大隊長陳瑞金致贈感謝函。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局電偵大隊破獲台灣最大盜版影音網站楓林網查扣台方控制主機。（圖／記者張君豪攝）

刑事局統計「楓林網」網站流量高達每個月3000多萬人次居全國所有盜版網站第1名，警方3月31日收網在桃園市八德區逮捕陳姓（33歲、有侵權前科）、莊姓（32歲）兩名網站主持人，並凍結犯罪所得6千多萬元新台幣。

▲刑事局電偵大隊破獲台灣最大盜版影音網站楓林網。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊表示，盜版侵權網站楓林網聲名遠播，美國電影協會（Motion Picture Association、MPA）跨境合作分享情資，透過依法蒐證並跨海委任律師提告，統計侵權金額近新臺幣十億元。刑事局報請桃園地檢署檢察官王晴怡指揮偵辦。

警方調查，陳姓、莊姓二嫌為北部某國立大學資訊工程、數學系高材生，大學畢業後保送台大資訊類研究所取得碩士學歷，陳、莊兩人是大學研究所同校同學，他們透過承租美國、加拿大、烏克蘭、法國、羅馬尼亞等地的雲端主機、拷貝從大陸取得的盜版侵權影片後架設「楓林網」供民眾瀏覽，並自行成立廣告公司承攬廣告收費，電偵大隊粗估兩人從105年架設網站迄今，每個月平均獲利超過新台幣200萬元。

警方透過網路追蹤技術，鎖定家住桃園市八德區的陳姓、莊姓男子涉案，收網查扣兩人位於八德區總價超過3千萬元新台幣的透天厝豪宅，並依法凍結兩人帳戶下3000多萬元現金，估計總金額超過新台幣6千多萬。

警方指出，兩嫌承租5國虛擬主機月租費超過新台幣30萬元，平均每月獲利160多萬元新台幣，外加美國電影協會（Motion Picture Association、MPA）日本「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」（CODA）跨海提告求償超過10億新台幣，而且台灣三立電視台也委由公司法務向刑事局提告，兩人日後恐將遭求償遭過新台幣數十億元。

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