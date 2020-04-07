5樓透天厝當詐騙機房　專騙對岸「湖北省除外」特警攻堅10人收押

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊日前接線報，檢舉桃園市有電信詐欺機房隱身民宅，警成立專案小組監控，3月30日攻堅逮捕郭姓主嫌（30歲、詐欺前科）等10名詐騙機房成員，警方調查發現郭嫌等人假冒中國通信管理局、北京市公安、人民法院發簡訊給大陸民眾，佯稱要監管大陸民眾資金要求被害人匯款，警方統計該詐騙機房經營約10個月獲利超過新台幣1千萬元，最少有20名大陸民眾被騙。

▲刑事局7日宣布破獲專騙大陸人的詐騙機房，逮捕10名詐騙集團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局7日宣布破獲專騙大陸人的詐騙機房，並出動除暴特勤隊員破門攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：郭姓男子2019年6月承租桃園市某棟高達5層樓的透天厝充當詐騙機房基地，郭男等人的犯罪手法是假冒中國通信管理局、北京市公安、北京市人民法院；歹徒先發送簡訊指控大陸民眾涉及洗錢須接受檢警調查。

▲刑事局7日宣布破獲專騙大陸人的詐騙機房，搜出大批犯案電腦等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

再轉由其他歹徒假冒的北京公安，聲稱被害人個人資料遭冒用，須要對被害人進行帳戶資金清查，歹徒藉此摸透被害人帳戶存款金額，再轉交其他話務手擔任檢察官，假稱「監管局」當局須對被害人監管帳戶資金，要被害人前往銀行匯款至指定之人頭帳戶內，其中有一名大陸民眾一時不察就匯出高達25萬元人民幣。

刑事局清查發現被騙的大陸民眾遍及內蒙古、廣東、廣西、江蘇、河北等省分，但歹徒完全放棄湖北省居民，警方研判可能因湖北新冠肺炎疫情嚴重，民眾可能無法外出配合匯款所以躲過一劫。刑事局與台北市警局刑警大隊、基隆警第二分局共組專案小組展開調查。

刑事局3月30日派遣除暴特勤隊赴郭嫌位於桃園市的詐騙機房執行搜索，總計查扣贓款新臺幣5萬、筆電3臺、行動電話23支、ipad 8臺、隔音隔板4組、監視器主機1臺、無線網路分享器3臺、對講機4支、變聲器1組。該機房成員共10人落網後否認詐騙，警方詢問後將他們依違反詐欺、組織犯罪防制條例解送台中地檢署偵辦，訊後10人均遭收押。

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