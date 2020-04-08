BBC專訪讚台灣抗疫　陳建仁：與美、英合作保護世界

▲陳建仁接受BBC節目專訪，分享台灣抗疫經驗。（圖／總統府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣防疫新冠肺炎表現亮眼，受到各國矚目，除了指揮官陳時中統籌各向政策之外，幕後大臣副總統陳建仁也提供許多幫助。陳建仁8日以視訊的方式接受英國廣播公司（BBC）《Newsday》節目專訪，分享台灣防疫經驗，並積極加強與各國的防疫合作，提供醫療物資、技術等協助。

專訪中主持人肯定台灣抗疫表現，是否有哪些經驗可提供借鏡？陳建仁表示，蔡英文總統召開國安高層會議協調整合各部會，包括迅速發布旅遊疫情警示、優化邊境檢疫、加強14天居家檢疫、升級傳染病醫療體系並提供適當個人防護裝備與其他醫材、以及推廣衛生教育和溝通。還有，很重要的就是加速快篩試劑及疫苗的研發。

陳建仁指出，台灣自上次SARS疫情過後，全盤檢視並修訂《傳染病防治法》，建立傳染病防治指揮系統，強化邊境檢疫量能，建立多元傳染病監視系統，加強人口密集機構之症狀監視，落實院內感染管制措施，訂定新興傳染病因應計畫並加強實施演練。

陳建仁強調，「從過去的疫情中，我們了解迅速反應非常重要。」因此，台灣防疫體系基本上是建立在「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」等幾個概念上，

目前國際間防疫都面臨了一些困難，台灣要如何提供協助？陳建仁說，「就像蔡英文總統說，台灣可以幫忙，而且台灣正在幫忙」，在各國急需協助的此刻，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀。

陳建仁說明，台灣正積極加強與各國的防疫合作，並願意在口罩、藥物及技術等三項目，對國際社會提供協助，像是捐贈1000萬片口罩，支援包括英國在內疫情嚴重國家的醫療人員，協助英國政府自台灣採購重要防疫物資，保護在前線的英國醫護和人民；美國與台灣已公開簽署一份合作文件，也希望與英國一起合作抗疫來保護世界各地的人民。

此外，英國首相強生感染新冠肺炎後，目前住進加護病房接受治療。對此，陳建仁祝福強生能早日康復，英國人民平安順遂。