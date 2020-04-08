超萌防疫直播　台中「型男歐巴」交通局長唱法文歌教洗手舞

▲台中市衛生局曾梓展（左）和交通局長葉昭甫一起直播宣導防疫。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

因應新冠肺炎疫情，台中市政府衛生局全國首創在官方臉書「健康就是讚」，推出「我的保健室：曾醫師聊聊日」直播活動，上週三首播後獲得熱烈迴響，衛生局長曾梓展8日再邀請「型男歐巴」交通局長葉昭甫分享不同運輸工具的防疫措施，還順應粉絲要求邊唱法文歌邊教洗手舞「內外夾弓大立腕」，萌樣引發粉絲尖叫。

下午的直播活動，曾梓展和葉昭甫2個局長一一回應民眾問題，有人問到「搭大眾運輸戴布口罩可以嗎?」，曾回答，布口罩、活性碳口罩、醫用口罩、N95口罩都可以；「誰可以搭中市防疫計程車?」，曾說，防疫計程車是提供居家檢疫及隔離者，從指定地點至醫療院所或檢疫地點交通接送服務。

請繼續往下閱讀...

「型男歐巴」葉昭甫直播表示，民眾出門記得洗手、戴口罩，盡量少到密閉空間，若一定得去也要戴口罩、保持安全距離，騎家裡腳踏車出門要注意車輛及手部清潔，至於台中iBike的站點、手把、座椅，市府都會定期清潔，自行開車的民眾，使用酒精消毒車輛內部時要注意通風，避免危險。

葉說，中央已規定民眾搭公車、計程車或其他大眾運輸，一定要戴口罩，剛開始會先柔性勸導，勸導不聽則開罰3千至1萬5千元，大家在車上也盡量少交談，並禁止飲食。

還有粉絲要求曾經留法的葉昭甫教大家戴口罩的法文，並邊唱法文歌邊教洗手口訣，為了不讓粉絲失望，葉順應要求，與曾梓展一起唱著法文歌，同時表演「內外夾弓大立腕」洗手舞，連現場工作人員也被逗得哈哈大笑，氣氛歡樂、「笑」果十足。

衛生局表示，「我的保健室：曾醫師聊聊日」直播活動配合不同防疫主題，由局長曾梓展化身曾醫師，邀請市府各局處首長、醫事人員公協會、區管指揮官等專業人士，即時回應民眾防疫生活問題，每週三中午時段播出，每週二會直播預告當週主題與隔日直播時間，民眾可留言提出防疫問題。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來