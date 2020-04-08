台商抗疫！南寶樹脂拚年產3000萬噸複合膠　供全球製3億防護衣

▲台商南寶樹脂生產用於製作醫用防護的複合膠原料，供應全球訂單。（圖／南寶樹脂提供）

記者陳政錄／台北—昆山連線報導

隨新冠肺炎疫情蔓延，許多赴陸投資的台商，除一開始協助當地抗疫，也於近日陸續供應全球醫材訂單，扮演關鍵角色。以台商南寶樹脂為例，其廣東佛山的子公司原每年銷售可用於製造防護服的「複合專用膠」1000噸，佔大陸市場份額的三分之一，今年預計進一步提升到3000噸，可生產醫用防護服等製品3億件。

南寶集團在台灣成立於1963年，並於1996年在大陸成立南寶樹脂，自2月5日起，因為新冠肺炎爆發，導致的防護服需求緊缺，立即開工增產，光2到3月兩個月份，就將複合膠銷量提高到500萬噸，因台商的產能和品質相對穩定，其客戶製成防護衣後，可滿足全球訂單需求。

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，台商在全球防護面料的供應鏈中，扮演重要角色。（示意圖／路透）

據了解，抗疫期間包括隔離衣、防護服、手術巾、鋪單、手術衣、口罩等製品，核心材料來自於無紡布與聚乙烯透氣膜通過複合膠複合而成，統稱複合膜。

南寶樹脂(佛山)總經理陳星說明，以防護服面料為例，每平方公尺需要用2到3公克的複合膠，熔化噴絲到流延膜上，再與無紡布行程複合面料，所以該熱熔複合膠可以說是不可或缺的關鍵材料。由於複合膠成品須滿足嚴格的醫學防護，才能達到防護效果，因此國際訂單多選用有複合膠安全認證、SGS報告、ROSH認證的原料。

南寶樹脂(中國)董事長孫德聰坦言，雖然這些緊急訂單因原材料、春節專車運費漲價，或假日加班等因素導致公司幾乎虧本，但公司仍以抗擊疫情大局為重，沒有向任何客戶要求漲價，而是自行消化多出的成本和費用。

▲熱熔複合膠原料，可用於防護面料生產，由於成品必須達到醫用效果，對原料品質的要求相當高。（圖／南寶樹脂提供）

據了解，從2月1日接到緊急訂單需求開始，南寶首先提供庫存，並於2月5日提前開工，一路到4月不停機生產原材料，並收到10幾封企業的感謝信；同時，產品從一開始供應火神山、雷神山等隔離救治醫院所需的物資原料使用，近期也就國際訂單需求大增，繼續加快生產腳步。

孫德聰說，從支援武漢的號令一出，公司就緊急召回本地員工加班，36小時連續趕工，將生產的部分物資通過專車送往武漢。 1月28日至2月10日，公司安排技術人員24小時以遠端視訊方式，指導火神山、雷神山醫院現場施工人員進行衛生間、牆板、抗菌地板的黏貼工程。

▼湖北方面企業給予台商的感謝函。（圖／南寶樹脂提供）

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