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防疫大作戰！　元大人壽取消10張醫療險保單30天等待期

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▲▼元大人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲元大人壽即日起取消10張醫療險保單，法定傳染病30日疾病等待期。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國蔓延，元大人壽自3月31日起，以「法定傳染病排除等待期間」的批註條款方式，取消以住院醫療、手術醫療、實支實付險為主共計10檔商品的法定傳染病30日疾病等待期，讓保戶於投保後保障立即生效。

元大人壽表示，在疫情肆虐期間，基於關懷國人、善盡企業社會責任的立場，針對元大人壽現售的10檔商品，取消法定傳染病的等待期間，險種包括「元大人壽新帳戶醫療終身健康保險」、「元大人壽健康人生終身醫療健康保險」、「元大人壽元氣100終身醫療健康保險附約」、「元大人壽元滿人生終身醫療健康保險」、「元大人壽新終身醫療還本保險」、「元大人壽住院日額給付保險附約」、「元大人壽綜合住院醫療保險附約」、「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」、「元大人壽享安住院醫療健康保險附約」、「元大人壽一年期手術醫療健康保險附約」。

元大人壽指出，保戶若投保上述商品，一旦不幸確診，除了依約給付醫療保險金外，保戶在負壓病房治療期間，比照加護病房辦理給付；另針對尚未投保醫療險或醫療保障不足，想強化以分散風險的民眾，元大人壽建議，可選擇終身醫療險搭配實支實付型醫療附約來進行補強。

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