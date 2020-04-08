日政府發言人菅義偉感激「台灣溫暖捐口罩」：一起加強合作！

▲菅義偉感謝台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

總統蔡英文1日宣布，政府將捐贈1000萬片口罩給新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重的國家。日本內閣官房長官、政府發言人菅義偉今（8）日表示，台灣給予溫暖援助，他要對此表達感謝。

《每日新聞》報導，菅義偉今日出席記者會時，被問及有關台灣有意提供口罩，他有何想法。他說，台灣提供溫暖的協助，他對此傳達感激之情，將透過日台交流協會展開後續程序，「我們將加強與相關國家、地區的合作，對抗新冠病毒這個全人類共同的威脅。」

日媒還指出，祕魯上月宣布緊急狀態，台灣政府曾允許日籍乘客一同搭乘包機。此外，蔡英文本月7日也透過推特以日文發表貼文，寫下「給日本的大家，讓我們攜手打贏這場戰鬥，不論是地震還是颱風，我們都藉由台日合作克服困難，這也是為什麼我們會勝利，並再次與你們相遇！」

日本首相安倍晉三稍早也轉貼蔡英文推特貼文，感謝台灣的朋友，日本跟台灣要一起加油。他用中文寫道，「各位台灣的朋友們，對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，我謹此機會表達誠摯的謝意。我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！」

日本の皆さんへ、



手を携えてこの闘いに勝ちましょう！

地震も、台風も、台日の協力で乗り越えてきました。

だからこそ、勝ってまた会いましょう！

We can win again!

We will meet again! pic.twitter.com/XLBgn9jIsQ — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 7, 2020

日本包含東京、大阪的7個都府縣今日正式進入緊急狀態，預計維持到5月6日，多個大城市的商家都已關門，街上人潮明顯變少。

►安倍晉三轉蔡英文推特：謝謝台灣的朋友！日本台灣一起加油「打贏病毒」！