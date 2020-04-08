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防疫第一線協勤　侯友宜籲中央發放「警察加勤津貼」

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▲侯友宜視察校園防疫。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者張乃文／新北報導

新冠肺炎疫情影響下，政府及立委黨團也紛紛提出防疫津貼的相關規定及呼籲。而新北市長侯友宜8日表示，如果在經費允許下，希望中央對第一線參與防疫的警察同仁發放防疫加勤津貼，讓警察的辛苦得到鼓勵。

侯友宜說，警察除了居家檢疫、居家隔離失聯也要查緝，同時還要參與宣導、假消息調查還有護送許多居家檢疫或確診個案的安全，工作相當繁重，又站在第一線，所有的境內的管控以及境外的阻絕，大部分都需要警察來幫忙。

侯友宜提到，中央如果在經費允許底下，可考量對第一線參與防疫的警察同仁發放防疫加勤津貼，讓警察的辛苦得到鼓勵。另外，消防專責的防疫分隊、里幹事等在第一線也非常辛苦，希望中央能大力支持，為第一線同仁加油打氣。

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