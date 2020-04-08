中國躍全球專利申請量第一　「首次超美」20年增200倍

▲中國專利申請量居全球第一，華為則是數量最多的企業。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據世界知識產權組織（WIPO）7日發布報告顯示，2019年，中國成為全球國際專利申請量最多的國家，首次取代美國壟斷了超過40年的龍頭地位。報告並統計，在近20年來，中國的專利申請數量大幅成長了200倍。

據WIPO數據顯示，2019年中國提交了58990項國際專利申請，超過美國提交的57840項。而後日本、德國和南韓分別列居第三、四、五位，這也是自1978年國際性的《專利合作條約》生效以來，美國首次屈居第二。





▲專利申請量可作為判斷一國家科研創新能力的依據之一。（圖／視覺中國）

數據還顯示，中國企業華為，以4411件的申請量，連續第3年成為全球專利申請量最高的企業，而後依序是日本三菱電機株式會社(2661件)、韓國三星電子(2334件)、美國高通公司(2127件)和中國廣東歐珀移動通信有限公司(1927件)；總計2019年，全球共提交國際專利申請265800件，年增率達5.2%。

若按教育機構排名，美國加利福尼亞大學以470件已公佈申請，蟬聯2019年榜首，北京清華大學以265件位列第二，之後是深圳大學(247件)、麻省理工學院(230件)和華南理工大學( 164件)。

WIPO總幹事高銳表示，回顧1999年，世界知識產權組織僅從中國收到276件申請，到2019年，這一數字飆升為58990件，短短20年增長了200倍。他說，全球創新淨增長意味著新藥、新通訊技術和應對全球挑戰新方案的出現，這將使所有人受益。

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