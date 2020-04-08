台南防疫無破口　復康巴士全面要求配戴口罩

▲台南市政府宣布自4月9日起，民眾搭乘復康巴士時都必須先量體溫並全程配戴口罩，以確保駕駛與乘客的健康、安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲要求台南市防疫絕對要加強警覺、超前部署，以面對隨時的疫情變化，台南市復康巴士為了在防疫期間持續提供身心障礙者就醫、復健等交通服務，並防範疫情擴散、減少感染風險，市府宣布自4月9日起，民眾搭乘復康巴士時都必須先量體溫並全程配戴口罩，以確保駕駛與乘客的健康、安全。

社會局指出，至目前為止台南市身心障礙者人數為9萬8640人，台南市復康巴士2019年總服務量為58萬387人次，平均每月服務達4萬8366人次。為了積極防範疫情擴散，台南市復康巴士已全面加強防疫宣導，並嚴格要求復康巴士營運廠商確實執行清潔消毒工作，出車前必須進行車輛消毒，並落實工作人員自主健康管理，每日量測體溫，倘有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等，應主動通報，並安排其他司機提供服務。

並因應疫情超前部署，市府宣布自4月9日起，民眾搭乘復康巴士都必須全程配戴口罩，上車前也需量測體溫，確認每一位搭乘的民眾無發燒症狀，並且配戴口罩後才能上車。市長重申防範疫情人人有責，希望乘客能夠配合政府防疫政策，保護自己同時也保護他人。

台南市長黃偉哲呼籲，新冠肺炎疫情緊張，防疫必須加大力道，請各位市民朋友務必保持個人手部衛生，與他人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離，若無法保持距離時請務必配戴口罩，多一層防護，多一份保障。

台南市交通接送服務運用公益彩劵盈餘委託「社團法人台南市台南都志願服務協會」辦理，今年起延長復康巴士接送時間自上午6時至晚上11時，預約請洽06-2975678（永華、溪南區）或06-6328899（溪北區）。

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