「如果口罩夠，政府就不會教大家蒸口罩」　醫反問：有錢不能省錢嗎？

▲指揮中心指揮官陳時中親自教大家「電鍋蒸口罩」。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

「MedPartner 美的好朋友」臉書醫療粉專發文表示，最近很多這種有邏輯謬誤的論點，如「如果口罩夠，政府就不會叫大家節省使用，也不會教大家蒸口罩。」醫師教一招回擊，並認為節省下來的口罩量除了可以自救，還可以做外交，甚至是救人，何樂不為？

總統蔡英文日前宣布捐贈1000萬片口罩給國外，指揮中心則宣導「電鍋蒸口罩」，讓部分人士質疑口罩是否夠用。而指揮官陳時中近日再次提及「撙節使用」原則，他說，許多民眾會使用口罩套或蒸口罩來延長口罩壽命，「都是好方法，衛生習慣讓防疫物資可以稍微省一下就盡量省，並不是說為了要援外非得要這樣省，而是全球一起省，這是非常重要的物資。」

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▼陳時中拿下口罩，示範如何用電鍋蒸口罩。（圖／指揮中心提供）

▲▼陳時中示範如何用電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

「MedPartner 美的好朋友」7日指出，最近很多這種有邏輯謬誤的論點，如「如果口罩夠，政府就不會叫大家節省使用，也不會教大家蒸口罩」；如果有人跟你講類似的話，你可以反問他，「如果某人家很有錢，他爸媽就不能叫他省著用錢，也不能教他開源節流的理財方法嗎？」

文章提到，且政府也不是要求每個人一定都要去蒸口罩，而是提供大家一種可重複使用的參考方式；這種重複使用的口罩不是給醫療人員用的，醫療人員一定是用一次性口罩；也已經清楚說明哪些人以及哪些狀況下，不適合使用這種口罩。

「MedPartner 美的好朋友」說，何況口罩是重要戰略物資，全球大家現在搶著要；大家合理使用不浪費，節省下來的量除了可以自救，還可以做外交，甚至是救人，何樂不為？