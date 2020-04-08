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名嘴曝陳時中私下講義氣「兩件事不該扛」　謝震武：威信很重要

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人黃光芹6日在臉書PO文質疑電鍋乾蒸口罩的方式，掀起各界熱議。她7日在政論節目上強調，提出這個疑問並不是要逆時中，而是政府努力防疫這麼久，正是要驗收成果的時候，不該由官員搬出電鍋示範乾蒸口罩，兩者之間是相違背的，另外一個陳時中不該跳下去的坑，則是張上淳事件。

黃光芹7日在政論節目「新聞面對面」中提到，電鍋乾蒸法如果是在一開始每周只能領2片的時候說，那很適合，全民共體時艱，但是現在口罩國家隊要往單日生產2000萬片進軍，正是驗收成果的時候，政府努力那麼久，卻讓官員在這時候搬出電鍋乾蒸口罩，「這是相違背的」，畢竟台灣靠的是口罩國家隊、工具機，而不是電鍋，現階段最重要的問題是分配不均。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲黃光芹認為陳時中有兩件事情不該跳進去。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

「我沒有所謂的逆時中，他是我們防疫的土地公，大家希望保護他。」黃光芹認為，政府有沒有限制搭乘大眾運輸工具時必須戴口罩，尤其是捷運，中間的需求量是有差別的，所以14天9片有沒有差那一片，結果很明顯，假如當初比照兒童口罩給滿10片，大家也不會繼續抨擊口罩外交。

主持人謝震武聽到這邊，忍不住出聲附和，「陳時中變全民資產，威信很重要」，例如之前觀光局的叔姪說，到現在還問不出來到底是誰把稿子拿給陳時中，況且行政院長蘇貞昌在記者會上說那些官員不用戴口罩，是因為非公開場合、特定人，「大家同意嗎？我問到現在沒有人同意這個說法。不管哪一個政黨，陳時中該講，因為他是防疫總指揮，他該講就講。」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，張上淳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲黃光芹認為，兒子在防疫期間出國惹出爭議，並不影響張上淳的專業能力。

黃光芹接著說，如今也打算豁開來講，大家要保護陳時中是因為安心，不希望他被換掉或是被取代，可是陳部長有個個性，從學生時代就是這樣，「他很為朋友，常常說『走，我們去吃牛肉麵，我請』，因為大家都是中南部上來的窮學生，他很講義氣，十幾年不見的朋友如果嫁女兒或診所開幕，他就會去，某種程度是會多為朋友、他人著想。」

「但有兩個地方他不應該跳下去。」黃光芹表示，除了電鍋乾蒸法，陳時中也不該捲入張上淳事件，甚至連張本人也不該跳進去，「你說老子歸老子，兒子歸兒子，那你為什麼要下去？幫你兒子說沒有違規，那其他的醫護怎麼想」，而且現在台灣的社會氛圍變成一講話就動輒得咎，還會挨罵不道德、匪類，這是不好的，畢竟政府不可能做到完美無缺，甚至會有些落後，這時候就需要各界探討、給建議。

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