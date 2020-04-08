振興券、酷碰券與防疫背道而馳　孫大千主張發現金2理由

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，經濟部宣布將推出消費75折、每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券。該政策被提出後，國民黨立委陳雪生與民進黨立委高嘉瑜都認為應發現金。國民黨前立委孫大千也認為，政府應該採取「發放現金」的方式，來取代「振興券」和「酷碰券」，並提出兩大理由。

孫大千8日在臉書提出發放現金的兩大理由，他首先指出，不論是振興券或酷碰券，都是以鼓勵民眾進行消費，刺激內需為目的，這和當前指揮中心再三呼籲民眾，「保持社交距離，減少外出，避免去人潮聚集的地方」的喊話完全背道而馳，在防疫優先的大前提下，刺激消費只能夠等疫情緩和後再來推動。

孫大千再指，民眾當前所面臨的問題是工作機會短缺，薪資收入減少，導致生活困難，因此，政府的當務之急，應該是先以直接發放現金的方式，協助民眾度過難關；其次，才有餘力考量以消費券的模式來振興內需經濟。

對於外界質疑，行政院長蘇貞昌7日表示，政府不是不能發現金，但如果不分貧富通通有獎、通通發現金，這樣的作法比較偷懶；政府有準備發現金，要發給需要的弱勢族群及相關特別的情況，例如中低收入戶、老闆如果發不出薪水政府補助四成，自營業主也給予一個月1萬元的補貼，加起來總共有1千多億元，比金融海嘯時發的800多億元還要多。