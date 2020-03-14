孫大千呼籲「超前部署」　入境旅客無差別要求居家隔離14天





▲孫大千。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布國內第50例個案，為一名美籍人士感染新冠肺炎，曾經接待4名來台友人，研判是友人傳染。對此，前立委孫大千14日主張，台灣應該要認真思考「超前部署」，也就是所有入境旅客都無差別自主居家隔離14天。

孫大千14日在臉書上表示，當新冠肺炎的疫情擴大橫掃全球各國，台灣應該認真思考，是否應該超前部署，推動「決戰國境」的策略？建議政府著手實施「針對入境旅客，全面無差別要求自主居家隔離14天」的措施。

孫大千提出三點理由，第一，目前台灣每日的新增確診病例，大部分都是由於境外移入。倘若無法針對境外移入案例進行防堵，那麼極有可能因為境外移入成為感染源，而造成大規模的社區感染。第二，任何一個境外移入的確診案例，往往都需要耗費龐大的人力物力資源來進行疫調，與其每次亡羊補牢，不如防範未然。

至於第三點，孫大千說，目前台灣僅僅是針對部分國家的入境人士要求進行自主居家隔離，然而，當疫情大規模擴散，世界各國幾乎無一倖免之際，任何一個細微破口都有可能造成星星之火全面燎原，而一發不可收拾。

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