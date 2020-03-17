罷韓方憂陳雄文球員兼裁判　孫大千反批：綠營也這樣

▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者張榮恩攝）

罷韓行動進入第2階段，但罷韓團體指出負責選舉罷免的機關是選員會，且其主委是由高雄市副市長陳雄文擔任，根本球員兼裁判，恐有未利益迴避及違反行政中立之嫌，因而16日向監委蔡培村陳情。對此，前國民黨立委孫大千17日直批罷韓團體「心虛」，綠營執政的縣市也都是副首長或主秘擔任選委會主會，為什麼民進黨可以，韓國瑜就不可以？

罷韓領銜人陳冠榮16日表示，罷免團體一直以來面對資源不對等戰爭，要對抗韓國瑜及嘍嘍們，包括局處首長以及在議會國民黨議員，其中一個是陳雄文，他身兼選委會主委、反罷免辦公室主任，他的言行證明罷免團體擔心的「球員兼裁判」問題。

但孫大千17日上午在臉書反嗆罷韓團體「現在到底是在心虛什麼？真的假不了，假的也混不了！」且指出，「高雄市選委會85％的委員都是由陳菊所任命的，韓國瑜怎麼有能力操控選委會呢？更何況中選會現在是握在民進黨的手上，韓國瑜恐怕只有任人宰割的份吧？」

孫大千質疑，許多綠營執政的縣市，在現任首長競選連任期間，也都是副首長或是主秘擔任選委會主委，「難道這也是球員兼裁判嗎？為什麼民進黨可以，韓國瑜就不可以呢？」

他認為，依法仔細查核連署資料當然是選委會應負起的責任，不論是偽造代簽，或是資格不符，原本就是在規定剔除的範圍之內，倘若連署的過程真的是光明正大，坦坦蕩蕩，又有什麼必要在這裡大呼小叫，哭天喊地。

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