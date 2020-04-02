孫大千喊話廢死團體　提五點質疑：為什麼「廢除死刑」是人權進步的象徵？

▲廢死聯盟。（資料照／記者劉亮亨攝）



記者蔡文鈴／台北報導

法務部1日晚間執行死刑槍決，引發一片譁然，社會上也出現兩極聲浪。對此，前韓國瑜競選辦公室發言人孫大千提出5點質疑，要求主張「廢除死刑」的團體思考。

孫大千指出，第一，為什麼「廢除死刑」，就是人權進步的象徵？歐美人士的人權觀點，為什麼要強加在台灣人民的身上？第二，台灣的民意從來就沒有主張要廢除死刑，任何一個政治人物的個人信仰，怎麼有可能凌駕於主流民意至上呢？

孫大千提到，第三，司法是一個國家正義的最後防線，法務部依法執行死刑，讓罪大惡極的死刑犯伏法，怎麼會是個笑話呢？第四，一個喪心病狂的死刑犯的人權重要，還是千千萬萬無辜民眾的人權重要呢？

第五，「不執行死刑」不但無法為受害者及其家屬討回應有的公道，更是踐踏了現行的法律制度，必然將對台灣未來的治安造成衝擊，難道這樣的傷害難道還不夠嗎？

對於外界傳出不滿死刑的聲浪，法務部1日晚間聲明表示，現階段審慎依法執行死刑，堅固社會正義及人權保障，持續與國內外主張廢除或停止執行死刑之團體或人士溝通，期能消弭民眾疑慮以逐步凝聚民意共識，在有合理、合宜之替代方案下，研議可行之具體措施，以符合國際人權趨勢及堅守法治國原則。