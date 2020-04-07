強化防疫！　郭綜合醫療群診所提供視訊診療作業

▲台南市郭綜合醫院醫療群中李朝泰小兒科診所醫師李朝泰，進行視訊診療作業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院5個醫療群中的20家診所，在新冠肺炎疫期提供視訊診療作業，為居家隔離或檢疫者服務，讓他們不能外出但有就醫需求時，得以在家接受診療。

郭綜合醫院表示，確認居家隔離或檢疫者無發燒或呼吸道症狀且有急迫就醫者，同意接受視訊診療，即可電話衛生局防疫專線1922，由衛生局就地緣安排最近的通訊診療醫療機構診所，局方派有專人與診所對口連繫，並做妥善處理。

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受指定的診所隨即聯繫病人詢問病情，評估是否適合通訊診療，適合通訊診療時，即與人約定診療時間、協助掛號，並詢問病人或代理人使用智慧手機、平板能力，請病人或代理人預先下載有視訊功能的APP。

醫師在診間開始視訊時，請病人報姓名並出示健保卡，同時拍照存留後進行診療，並於病歷記載這次看診為「視訊診療」，同時開立處方。看診如遇網路傳輸問題，可改以電話診療，病歷記載為『電話診療』，並錄音留存。如不適合通訊診療，即通知衛生局安排到醫療院所就醫。

居家隔離或檢疫者在約定時間接聽電話，依醫師指示出示健保卡核對身分，需全程面對鏡頭，與醫師保持互動，以利醫師診療。看診後，居家隔離或檢疫者依醫療院所指示，請家屬或代理人持病人健保卡到院所過卡、繳費及領藥。

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