恐成防疫破口？！　南警動員民力大東夜市擴大防疫宣導

▲台南市警局結合衛生、民政、消防、觀旅、經發等市府相關局處，發動巡守隊等五大民間力量加入宣導陣營，前往大東夜市擴大防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情在全球造成大流行，國內確診病例以境外移入居多，為防止無症狀或未就醫感染者進入社區，降低社區感染風險，台南市政府7日晚上7時由市警局結合衛生、民政、消防、觀旅、經發等市府相關局處，發動巡守隊、志工、義警、義交、民防等五大民間力量加入宣導陣營，共同前往大東夜市擴大防疫宣導。

中央流行疫情指揮中心4月1日制定公布「社交距離注意事項」，市長黃偉哲非常重視社交安全距離，目前雖然採取柔性勸導方式，除建議民眾避免近距離接觸之社交活動、以及避免進入與維生無關之娛樂等性質之場所外，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之「社交安全距離」，或於必要時應隨時配戴口罩。

台南市政府於7日晚上7時，由市警局結合衛生、民政、消防、觀旅、經發等市府相關局處，並發起巡守隊、志工、義警、義交、民防等五大民間力量加入宣導陣營，共同前往大東夜市，共分4組於定點舉標語牌宣導及走入夜市人群，以「大聲公」加強提醒，擴大宣導民眾有關「社交距離注意事項」，並請大東夜市管理中心除持續對遊客廣播提醒外，也在夜市營業前針對所有登記營業的攤商量測額溫，並要求攤商務必戴上口罩，使消費者更安心。此外更協請義交在場維護交通安全，杜絕違規停車、防止民眾穿越馬路造成危險。

▲警察局李副局長主持說明宣導重點，巡守大隊宋大隊長透過夜市管理中心廣播呼籲民眾配合防疫工作。

清明連假雖已結束，然仍有民眾湧入各地夜市、遊樂場所等地群聚消費情形，擔心民眾未嚴守「社交安全距離」，恐形成防疫破口，將帶來群聚感染之隱憂，造成另一波疫情傳染。台南市警局表示，大東夜市為台南最知名之夜市景點，帶來的人潮、車潮不斷，警方將持續採取積極作為，取締違規停車及防止民眾危險穿越馬路；在防疫工作上，警方也持續對於居家隔離及居家檢疫者電子圍籬管控，輔以m-police系統查辦擅離隔離地點之檢疫人員，嚴堵防疫破口；更將堅持落實宣導：「社交距離注意事項」，希望全民共同遵守，維護你我的健康！

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