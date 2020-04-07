橘子工坊攜手東京都物業　免費提供「制菌靈清潔噴霧」守護民眾健康

▲「制菌靈清潔噴霧」，使用天然原料對抗病毒、無重金屬殘留，同時通過美國檢驗機構PCR低敏(肌膚測試)與美國小兒科醫生專業認證，可以安心地使用在寶寶以及小朋友的用具上。

圖、文／橘子工坊提供

戴口罩、勤洗手、勤消毒，已成了防疫新顯學。個人清潔固然重要，但居家、社區清潔也是不可忽視的一環。為了幫助更多民眾遠離病毒威脅，橘子工坊與東京都物業管理機構合作，由橘子工坊提供2000桶新上市產品橘子工坊制菌靈3500g，予東京都物業經管社區客戶分裝使用。總計共嘉惠約1千個社區、超過10萬戶客戶，讓社區居民們能藉由居家環境的消毒，擁有安心的生活品質。



目前市面上常見的其他消毒產品來說：75％的酒精成分是乙醇，氣味較為刺鼻，使用過量容易刺激眼睛及皮膚，且有易燃的缺點，更重要的是，還無法對抗腸病毒、諾羅病毒；漂白水味道則更加刺鼻，若無稀釋本身就容易刺激皮膚和眼睛。

相較之下，成分為天然橘油的「制菌靈清潔噴霧」，使用時散發淡淡橘香無刺鼻氣味，食品級原料「橘油」加上天然發酵制菌因子，能破壞病毒細胞結構達到對抗病毒的效果。經長庚大學以及多個第三方中立單位實驗證實，能有效對抗的病毒類型包括：腸病毒71型、H1N1、B型流感、諾羅病毒這四大病毒種類；無疑是一款可以讓人安心使用的病毒剋星。