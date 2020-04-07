網友求救研發「安全視訊APP」　唐鳳不藏私推薦「這三款」視訊系統

▲政委唐鳳。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

因應新冠肺炎，政府機關紛紛採取視訊辦公，視訊會議平台Zoom因此爆紅，但卻卻出現資安漏洞。教育部7日指出，已要求各級學校全面禁用ZOOM視訊軟體。對此，有網友在教育部臉書召喚「IT大臣」唐鳳，希望能研發一套安全的視訊APP，結果真的釣出唐鳳出面解答。

為了減少群聚感染的風險，立法院各委員會已經開始採用視訊開會，總統府方面6日起，每天上午8時固定的輿情會議，改為線上視訊作業，如此一來能減少府內會議聚集的狀況。

不少大專院校也採用視訊教學及線上學習，有些學校使用「ZOOM」軟體進行教學作業，但卻爆出資安外洩的漏洞。對此，教育部指出，已要求各級學校全面禁用ZOOM視訊軟體，並且將原先置放於教育雲「線上教學便利包」ZOOM相關使用說明文件全面移除。

至於，該如何找到一套安全的視訊軟體，有網友就在臉書點名政委唐鳳，希望她能研發一套安全的視訊APP，而唐鳳也立刻在臉書留言回應網友。

唐鳳表示，「我從入閣以來，一向是自己架、自己維護 Sandstorm 和 Rocket Chat 通訊系統，後來也加上了 Jitsi Meet（教育部推薦的開源系統）視訊功能。」

▲視訊軟體爆資安漏洞，唐鳳出面回應網友。（圖／翻攝教育部臉書）

