影／陳時中示範電鍋消毒口罩「內鍋架不會用」　署長虧：部長沒煮過飯哦　

記者許展溢／台北報導

透過大數據解決口罩之亂的政委唐鳳，日前教大家如何製作「乾蒸口罩」引起各界討論。中央流行疫情指揮中心今（5日）在記者會上徵求一名女記者上台一起示範如何蒸口罩，但卻被食藥署署長吳秀梅虧好像沒有煮飯經驗。陳時中說，沒有做過一次，都不知道怎放，但相信食藥署專業。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）



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吳秀梅說，口罩不一定是新的，家裡本來有的電鍋就可以使用，建議使用過的口罩，若想延長壽命，電鍋處理過若是給自己用。現場並請陳時中跟記者示範說明，首先要把電鍋內鍋架放進去，在一旁的陳時中似乎不太了解怎用，虧說「部長沒有煮過飯喔」。

▲陳時中笑著示範電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）



吳秀梅接著請陳時中將內鍋架放在對的位置，再把內鍋和口罩放進去，蓋上電鍋蓋，強調大家使用時電鍋一定要插電，按上電鍋開關在前面，有亮燈之後3分鐘左右，開關就會跳上來，再等5分鐘口罩消毒處理就完成。吳秀梅說，這樣乾熱的方式，要跟各位提醒，外鍋部分不要放水，放水會影響靜電層，用酒精消毒其實也不好，會影響靜電層，經由這樣處理方式，有3到5分鐘重複這樣做消毒動作，細菌過濾效率有99%以上，減低效率大概1-2%，但若口罩有髒汙或破損則不建議。另外，所有呼吸道慢性病是以一次為原則，建議使用布口罩，有不織布布口罩，有定期清洗，效果很好，重複消毒口罩，防毒效果還是非常好。

▼指揮官陳時中戴上現場蒸好的口罩。（圖／指揮中心提供）