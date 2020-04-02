還沒領到口罩別怕！唐鳳「順時鐘8分鐘」教你做「乾蒸口罩」

記者蔡文鈴／台北報導

透過大數據解決口罩之亂的政委唐鳳，最近化身美食主持人，教大家如何製作「乾蒸口罩」，影片中更暗藏「順時中」哽，相當有創意。

首先要先準備三樣東西，「口罩」、「電鍋」、「時鐘」。唐鳳模仿美食主持人口吻說，「教你做簡單的乾蒸口罩」，接著說明步驟，電鍋鍋蓋打開，把口罩放進電鍋，不加水，「讓時鐘順著跑8分鐘」。8分鐘結束後，唐鳳提醒，要把鍋蓋打開讓口罩放涼，消毒之後就可以安心使用口罩囉，不過使用上限制 3 至 5 次就要更換。

這個「乾蒸口罩」的影片放上網路後，受到許多網友好評，唐鳳甚至還推出英文、日文版本，希望能幫助到更多人。此外，總統蔡英文1日召開敞廳談話，宣示台灣將提供疫情嚴重國家總計1000萬片口罩給醫療人員、奎寧藥物、大數據檢疫系統，宣示「我們要讓大家看見，不只是Taiwan can help，更是Taiwan is helping」。

▲唐鳳教大家做乾蒸口罩。（圖／唐鳳臉書）

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