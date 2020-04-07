墜地海豚直升機6天前完成檢定　正副駕駛都是老手...出事原因待查

▲海豚直升機墜小港機場。（圖／記者張君豪翻攝）

記者吳奕靖、洪正達、張君豪、徐愷昕／高雄報導

高雄市小港機場NA-103海豚直升機7日下午執行常年訓練時發生墜落事故，直升機側躺在地、旋翼斷折，零件散落一地，畫面相當怵目驚心，所幸無人員傷亡。據了解，這輛直升機本月1日才剛檢定完，且檢定完僅飛航2小時25分鐘，且當時天氣能見度10公里，雲幕高7,000呎，符合訓練標準，空勤總隊表示，後續將會持續調查事故發生原因。

高雄市小港機場NA-103海豚直升機7日下午執行常年訓練時發生墜落事故，事後現場搶救畫面一一曝光，只見海豚直升機側躺在地、旋翼斷折，現場各式救災車輛駛抵後架設水線不斷灌救，一旁還有救護車待命，所幸機內5名人員均安，並未受到重傷。

▲ AS-365海豚直升機墜落小港機場，機內5人無大礙 。（圖／記者洪正達攝）

空勤總隊表示，直升機墜毀前正在執行模擬常年訓練的最後科目「執行尾旋翼失效」，不料遭遇側強風發生意外，當下天氣能見度10公里，雲幕高7000呎，符合訓練標準，目前已經通報國家運輸安全管理委員會調查。

據了解，此台事故直升機是民國82年8月出廠的，本月1日才剛檢定完，檢定後飛行時數也僅2小時25分鐘，且當時操作直升機的正駕駛王世賢飛行時數3883小時，副駕駛彭信銘飛行時數2283小時，機工長李光照飛行時數4229小時，都是經驗老到的飛行教官，到底為何意外會發生，詳細事故原因仍有待調查釐清。

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