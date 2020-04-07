埔里台21線休旅車自撞嚴重變形！熱心哥提水防起火　酒駕男拒就醫

▲南投埔里台21線公路大坪頂路段，發生酒駕車禍事故，肇事車輛疑天雨打滑自撞護欄，翻覆車體嚴重變形。（圖／民眾提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣埔里台21線大坪頂路段，7日凌晨發生駕駛酒駕，疑天雨打滑自撞車禍事故。夜深山區人車稀少，休旅車駕駛受困車門變形車內，所幸熱心路人返家途中見狀，趕緊先拿出車內5公升裝冷水壺應急，從旁邊水溝裝水，提防冒煙中的肇事車起火，再會同到援警消破壞車門，順利協助滿身酒味的駕駛脫困。

消防隊員將人救出，駕駛自稱只有胸痛，沒有外傷拒絕就醫，警方在肇事現場及駕駛身上聞到酒味，經強制送醫檢查發現肋骨斷裂，需住院觀察治療。受傷駕駛身上散發濃濃酒味，經醫院抽血檢測酒測值高達1.02毫克。酒駕男子受傷掛彩、車子嚴重受損，警方已依公共危險罪嫌偵詢函送。

南投埔里鎮台21線大坪頂路段，凌晨發生休旅車疑天雨打滑，車輛失控自撞護欄事故，肇事車輛翻覆路中央，車體嚴重變形，車門卡住打不開，駕駛受困車內。

路過熱心民眾發現趕緊報案，看到撞成廢鐵翻覆的休旅車直冒煙，車內駕駛因車門卡住無法脫困，先提車內的大水壺裝水，防備冒濃煙中的肇事車輛起火燃燒，再由警消破壞車門，將人救出送醫。

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