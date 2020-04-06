10萬與1400萬的對決！機車與賓利雙跑碰撞　修理費破百萬...網驚：2輪完勝

▲▼南投縣埔里鎮日前發生機車與賓利雙門跑車擦撞事故。（圖／張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣埔里鎮中山路、中華路口，發生機車與賓利跑車碰撞事故，雖機車及騎士均僅有小損傷，但要價千萬元賓利雙門跑車，保險桿、大燈、輪胎、鋁圈傷損，修理費初估恐要近百萬元。路人將車禍照PO 網引熱議，網友擔心騎士「賠到脫褲」，也替他捏一把冷汗，建議「真的要去收驚了」。但也有人Kuso哪一牌的機車如此「勇猛」完勝賓利，「買不起千萬賓利，就花10萬買機車好了」。

4日晚間9時許，埔里鎮中山路2段與中華路口，發生機車與轎車擦撞事故，發生事故的轎車，是要價1400萬元賓利雙門跑車，路過民眾看到時髦拉風賓利車，車身多處損傷痕跡，紛議論修車費肯定不便宜。這起車禍疑因行車視線被遮蔽及未減速禮讓導致，肇事原因責任，正由警方調查釐清中。

發生擦撞事故的賓利跑車，右側保險桿被撞破，輪胎、鋁圈、葉子板、大燈也都有損傷。網友紛熱議，車輛修復費初估要7、80萬元，若跑車內部零還有損壞，修車費恐要破百萬元。

網友紛替機車騎士捏一把冷汗，回應「這下完了！」、「看到機車車主在哭了！」、「賠到脫褲！」、「希望車主有保全險！」。還有人Kuso想了解機車是哪個牌子，竟然能夠完勝千萬賓利；既然買不起千萬名車，就買機車好了，可列入下次換機車的參考名單。

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